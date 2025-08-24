Артета: Мы выиграли крайне уверенно

«Мы выиграли крайне уверенно. Было какое-то предчувствие, что-то витало в воздухе перед игрой.
Думаю, нам следует гордиться тем, как мы играли, как мы доминировали. Мы почти не позволяли бить по своим воротам, не пропустили ни одного гола. А еще создали очень много моментов сами.
Дьекереш забил первые два гола в нашем клубе. Очень рад за Тимбера, забившего два гола на "Эмирейтс" после всех проблем с голеностопом и часов, потраченных на физиотерапию и работу с нашим медштабом. Это нечто особенное. И рад за Москеру, дебютировавшего за нашу команду.
И одним из главных украшений стал, конечно, Макс Доуман, который в свои 15 лет вышел и заработал пенальти. Я горд», — цитирует Артету Football.London.
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Лидс» — на 11-й позиции (3 балла).