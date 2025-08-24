ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Франк Кессье празднует голДрама в Гонконге: «Аль-Наср» упустил Суперкубок, несмотря на сотый гол Роналду
  • 00:35
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
    Все новости спорта

    Артета: Мы выиграли крайне уверенно

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Лидс
    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Лидса» (5:0).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Мы выиграли крайне уверенно. Было какое-то предчувствие, что-то витало в воздухе перед игрой.

    Думаю, нам следует гордиться тем, как мы играли, как мы доминировали. Мы почти не позволяли бить по своим воротам, не пропустили ни одного гола. А еще создали очень много моментов сами.

    Дьекереш забил первые два гола в нашем клубе. Очень рад за Тимбера, забившего два гола на "Эмирейтс" после всех проблем с голеностопом и часов, потраченных на физиотерапию и работу с нашим медштабом. Это нечто особенное. И рад за Москеру, дебютировавшего за нашу команду.

    И одним из главных украшений стал, конечно, Макс Доуман, который в свои 15 лет вышел и заработал пенальти. Я горд», — цитирует Артету Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Лидс» — на 11-й позиции (3 балла).

