«Арсенал» в гостях разгромил «Чайку»

В матче 6-го тура Первой лигиуступила тульскомусо счетом 0:3.

Амур Калмыков Фото: arsenaltula.ru

Оба гола были забиты во втором тайме. На 60-й минуте отличился Амур Калмыков, а через 13 минут преимущество удвоил Милош Брнович. Черногорец поставил и точку в матче, отличившись на 90+7-й минуте

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Арсенал Тула 0:3 Голы: 0:1 Амур Калмыков (60'), 0:2 Brnovic M. (73'), 0:3 Brnovic M. (90+7') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов, Артём Соколов, Станислав Библик, Ishchenko N., Kaptilovich D., Krutovskikh A., Petin Y., Popolitov G., Rogochiy B., Stolyarov D. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Никита Кармаев, Penchikov D., Тигран Аванесян, Данил Липовой, Артём Попов, Никита Раздорских, Reyes E., Алан Цараев, Амур Калмыков Предупреждение: Kriushichev M. (75')

«Арсенал» поднялся на шестое место с 10 очками. «Чайка» с 6 очками теперь девятая.