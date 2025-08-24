ПерерывСочи — БалтикаОнлайн
    Андрей Талалаев«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
    «Арсенал» в гостях разгромил «Чайку»

    «Чайка» — «Арсенал»: счет матча 0:3, обзор голов

    В матче 6-го тура Первой лиги «Чайка» уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3.

    Амур Калмыков
    Амур Калмыков

    Оба гола были забиты во втором тайме. На 60-й минуте отличился Амур Калмыков, а через 13 минут преимущество удвоил Милош Брнович. Черногорец поставил и точку в матче, отличившись на 90+7-й минуте

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Арсенал Тула 0:3
    Голы: 0:1 Амур Калмыков (60'), 0:2 Brnovic M. (73'), 0:3 Brnovic M. (90+7') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов, Артём Соколов, Станислав Библик, Ishchenko N., Kaptilovich D., Krutovskikh A., Petin Y., Popolitov G., Rogochiy B., Stolyarov D. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Никита Кармаев, Penchikov D., Тигран Аванесян, Данил Липовой, Артём Попов, Никита Раздорских, Reyes E., Алан Цараев, Амур Калмыков Предупреждение: Kriushichev M. (75')

    «Арсенал» поднялся на шестое место с 10 очками. «Чайка» с 6 очками теперь девятая.

