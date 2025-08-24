Защитник «Зенита» Адамов: Жерсону требуется время сыграться с партнерами

Правый защитник «Зенита»поделился своими впечатлениями от игры звездного новичка

«Жерсон и Вега приехали из чемпионатов, где не такая физическая нагрузка, как у нас. В коллективе они уже полностью адаптировались. Надеюсь, эти футболисты принесут пользу команде. Да, согласен, что Жерсону пока трудно себя проявить.

Думаю, ему надо сыграться. Он присоединился к нам всего месяц назад, пока осваивается. С каждой игрой будет показывать себя всё лучше и лучше», — сказал Адамов «Чемпионату».

28-летний бразилец пришел по ходу сезона из «Фламенго» и пока сыграл за «Зенит» 6 матчей, не сделав ни одного результативного действия.