    Защитник «Зенита» Адамов: Жерсону требуется время сыграться с партнерами

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Правый защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился своими впечатлениями от игры звездного новичка Жерсона.

    Жерсон
    Жерсон

    «Жерсон и Вега приехали из чемпионатов, где не такая физическая нагрузка, как у нас. В коллективе они уже полностью адаптировались. Надеюсь, эти футболисты принесут пользу команде. Да, согласен, что Жерсону пока трудно себя проявить.

    Думаю, ему надо сыграться. Он присоединился к нам всего месяц назад, пока осваивается. С каждой игрой будет показывать себя всё лучше и лучше», — сказал Адамов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    28-летний бразилец пришел по ходу сезона из «Фламенго» и пока сыграл за «Зенит» 6 матчей, не сделав ни одного результативного действия.

