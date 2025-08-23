1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  18:12
    «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  16:32
    «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  15:54
    «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  13:15
    Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  18:35
    «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле

    «Зенит» — «Динамо» Мх: счет матча 4:0, обзор голов

    «Зенит» разгромил на своем поле махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ — 4:0.

    Андрей Мостовой
    Андрей Мостовой

    В составе победителей забитыми мячами отличились Андрей Мостовой с пенальти (29'), Густаво Мантуан (35'), Юрий Горшков (72') и Максим Глушенков (90').

    Зенит — Динамо Мх 4:0
    Голы: 1:0 Андрей Мостовой (пенальти) (29'), 2:0 Густаво Мантуан (35'), 3:0 Юрий Горшков (72'), 4:0 Максим Глушенков (90') Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Страхиня Эракович, Юрий Горшков (Shilov V., 86'), Густаво Мантуан (Арсен Адамов, 81'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Максим Глушенков, 68'), Андрей Мостовой (Нуралы Алип, 68'), Педро Родригес, Александр Соболев (Жерсон, 86') Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Tabidze J., Сослан Кагермазов (Нардин Мулахусейнович, 70'), Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков (Ахмед Джабраилов, 77'), Мохаммад Хоссейннежад (Сердер Сердеров, 77'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 70'), Moubarik M., Mastouri H. (Gadzhiev S., 88')

    «Зенит» поднялся на 5-е место в РПЛ с 9 очками, «Динамо» опустилось на 13-ю позицию с 5 баллами в активе.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» следующий матч проведет 30 августа против «Пари НН», махачкалинцы днем позже сыграют на своем поле против столичных одноклубников.

