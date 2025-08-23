2-й таймАрсенал — ЛидсОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча первого тура итальянской Серии А «Рома» — «Болонья»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Болонья
    Вся лентаСамое главное
    Юрриен Тимбер «Арсенал» — «Лидс». Онлайн, прямая трансляция Валерий Карпин («Динамо»)«Динамо» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция Ян Облак («Атлетико»)«Атлетико» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  • 19:32
    • Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 20:01
    • «Марсель» обыграл «Париж» на своем поле
  • 19:15
    • «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова
    Все новости спорта
    Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Ромы»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Ромы»
    В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Болонью». Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

    Перед матчем

    21:25 Вашему вниманию, представляем арбитров сегодняшней встречи: Рефери — Лука Зуфферли; Ассистенты рефери — Лука Мондин и Томас Миниутти; Резеврный рефери — Маттео Маркетти.

    Стартовый состав

    «Болонья»: Скорупски; Де Сильвестри, Касали, Лукуми, Ликоджианис; Фройлер, Побега, Орсолини; Одгаард, Камбьяги, Иммобиле.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Рома»: Свиллар; Манчини, Ндика, Эрмосо; Уэсли, Коне, Кристанте, Анхелиньо; Суле, Эль-Шаарави; Фергюссон.

    21:05 Матч пройдёт на легендарной домашней арене команды из Рима «Стадио Олимпико», вместимость — 70 364 зрителя.

    «Рома»

    «Столичные» подходят к началу сезона оставив костяк команды, почти каждый сезон команда продавала свою основу, всё из-за долгов клуба и превышения расходов на трансферы. Для болельщиков иклуба это большая проблема. Долго клуб перестанавливался и нынешний состав выглядит не хуже команды времён Наинголлана, Маноласа, Стротмана и других. До Лиги чемпионов клуб пока что не добрался, но в прошлом сезоне «красно-жёлтые» были близки, заняли пятую строчку и будут участвовать в матчах Лиги Европы.

    Если говорить о трансферах, то клуб продал Енцо Ле Фе за 23 миллиона евро, Самуэля Даля и Нико Залевски за 9 миллионов. Также клуб покинул опытный опорник Леандро Паредес. Продажи очень важны для римлян, так как у клуба не такой огромный бюджет как у «Интера» или «Ювентуса», из-за этого до сих пор не стихают слухи насчёт продажи одного из лучших полузащитников Серии А прошлого сезона Ману Коне. У клуба была проблема с правым защитником, решили её покупкой Уэсли за 25 миллионов. Также, из-за не лучшей ситуации в отношениях между клубом и Лоренцо Пеллегрини, «джаллоросси» купили Эль Аль-Науи из «Ланса».

    Также арендованы Фергуссон из «Брайтона», Гиларди из «Хеллас Вероны» и Леон Бэйли из «Астон Вилы». Последний игрок скорее всего не будет присутствовать в заявке на матч, так как недавно приосединился к клубу. В межсезонье клуб провёл пять матчей, где проиграл однажды «Астон Вилле» (0:4) и обыграл: «Эвертон» (1:0), «Ланс» (2:0) и «Канн» (3:0). При этом Гасперини недоволен нападающими в своём активе, есть подозрение, что клуб ещё покажет себя на трансферном рынке. Например, клуб пытается продать Довбика и активно продвигает трансфер, «Байер» недавно связывался с «волками» и предлагал обмен на Бонифейса, но Массара отказался из-за травматичности нападающего леверкузенцев.

    «Болонья»

    «Болонья» продала двух основных игроков в летнее окно — Ндойе и Беукема. Клуб получил с трансферов солидную сумму в размере 80 миллионов евро, но решили не тратить всё и сразу. Клуб усилил молодой центральный защитник из Чехии — Мартин Витик и 26 летний центр защиты Торбьорн Хеггем. Также в клуб пришёл центральный полузащитник Надир Зортеа.

    В прошлом сезоне клуб закончил путешествие не добравшись до Лиги чемпионов, расположились в турнире на девятой строчке, но победа в кубке страны дала шанс участвовать в Лиге Европы. В финале был повержен «Милан», единственный гол в матче забил Дан Ндойе.

    Подопечные Винченцо Итальяно активно провели предсезонку, так же как и сегодняшние соперники. Шесть матчей удалось провести. Соперники по межсезонью были на ранг слабее «Болоньи», например «Вис Пезаро» из Серии С, но «Болонья» проиграла команде — 2:3, а также середняку греческого чемпионата ОФИ (2:4). При этом смогли одолеть «Штутгарт» (1:0). Что-то конкретное сложно предположить по поводу матча, у «Болоньи» небольшая перестройка а «Рома» собирается улучшить результаты прошлых лет, возможно даже выиграть титул, но возможно всё, так как команды могут зацепиться за счёт и одинаково плохо сыграть в любом матче.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кырстя — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милан — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лион — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Лорьян — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры