«Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, состоится матч первого тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Болонью». Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

Перед матчем

21:25 Вашему вниманию, представляем арбитров сегодняшней встречи: Рефери — Лука Зуфферли; Ассистенты рефери — Лука Мондин и Томас Миниутти; Резеврный рефери — Маттео Маркетти.

Стартовый состав

«Болонья»: Скорупски; Де Сильвестри, Касали, Лукуми, Ликоджианис; Фройлер, Побега, Орсолини; Одгаард, Камбьяги, Иммобиле.

«Рома»: Свиллар; Манчини, Ндика, Эрмосо; Уэсли, Коне, Кристанте, Анхелиньо; Суле, Эль-Шаарави; Фергюссон.

21:05 Матч пройдёт на легендарной домашней арене команды из Рима «Стадио Олимпико», вместимость — 70 364 зрителя.

«Рома»

«Столичные» подходят к началу сезона оставив костяк команды, почти каждый сезон команда продавала свою основу, всё из-за долгов клуба и превышения расходов на трансферы. Для болельщиков иклуба это большая проблема. Долго клуб перестанавливался и нынешний состав выглядит не хуже команды времён Наинголлана, Маноласа, Стротмана и других. До Лиги чемпионов клуб пока что не добрался, но в прошлом сезоне «красно-жёлтые» были близки, заняли пятую строчку и будут участвовать в матчах Лиги Европы.

Если говорить о трансферах, то клуб продал Енцо Ле Фе за 23 миллиона евро, Самуэля Даля и Нико Залевски за 9 миллионов. Также клуб покинул опытный опорник Леандро Паредес. Продажи очень важны для римлян, так как у клуба не такой огромный бюджет как у «Интера» или «Ювентуса», из-за этого до сих пор не стихают слухи насчёт продажи одного из лучших полузащитников Серии А прошлого сезона Ману Коне. У клуба была проблема с правым защитником, решили её покупкой Уэсли за 25 миллионов. Также, из-за не лучшей ситуации в отношениях между клубом и Лоренцо Пеллегрини, «джаллоросси» купили Эль Аль-Науи из «Ланса».

Также арендованы Фергуссон из «Брайтона», Гиларди из «Хеллас Вероны» и Леон Бэйли из «Астон Вилы». Последний игрок скорее всего не будет присутствовать в заявке на матч, так как недавно приосединился к клубу. В межсезонье клуб провёл пять матчей, где проиграл однажды «Астон Вилле» (0:4) и обыграл: «Эвертон» (1:0), «Ланс» (2:0) и «Канн» (3:0). При этом Гасперини недоволен нападающими в своём активе, есть подозрение, что клуб ещё покажет себя на трансферном рынке. Например, клуб пытается продать Довбика и активно продвигает трансфер, «Байер» недавно связывался с «волками» и предлагал обмен на Бонифейса, но Массара отказался из-за травматичности нападающего леверкузенцев.

«Болонья»

«Болонья» продала двух основных игроков в летнее окно — Ндойе и Беукема. Клуб получил с трансферов солидную сумму в размере 80 миллионов евро, но решили не тратить всё и сразу. Клуб усилил молодой центральный защитник из Чехии — Мартин Витик и 26 летний центр защиты Торбьорн Хеггем. Также в клуб пришёл центральный полузащитник Надир Зортеа.

В прошлом сезоне клуб закончил путешествие не добравшись до Лиги чемпионов, расположились в турнире на девятой строчке, но победа в кубке страны дала шанс участвовать в Лиге Европы. В финале был повержен «Милан», единственный гол в матче забил Дан Ндойе.

Подопечные Винченцо Итальяно активно провели предсезонку, так же как и сегодняшние соперники. Шесть матчей удалось провести. Соперники по межсезонью были на ранг слабее «Болоньи», например «Вис Пезаро» из Серии С, но «Болонья» проиграла команде — 2:3, а также середняку греческого чемпионата ОФИ (2:4). При этом смогли одолеть «Штутгарт» (1:0). Что-то конкретное сложно предположить по поводу матча, у «Болоньи» небольшая перестройка а «Рома» собирается улучшить результаты прошлых лет, возможно даже выиграть титул, но возможно всё, так как команды могут зацепиться за счёт и одинаково плохо сыграть в любом матче.

