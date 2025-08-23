Рома — Болонья: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.20

23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Рома» и «Болонья». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировала на пятой позиции и попала в зону континентальных турниров.

Команда вышла в Лигу Европы и лишь на один пункт отстала от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и на четыре балла опередила своего ближайшего преследователя «Фиорентину».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле со счетом 2:2 разошелся мировой с «Неомом».

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Эвертоном».

Не сыграют: травмирован — Пеллегрини, дисквалифицирован — Челик.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Рома» выиграла шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в новом сезоне.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» в прошлой кампании итальянской Серии А финишировала в середине таблицы на девятой позиции.

Команда в итоге на три очка отстала от зоны континентальных турниров, но вряд ли этому огорчилась, поскольку смогла завоевать Кубок Италии и выйти в Лигу Европы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле со счетом 2:4 потерпел поражение от греческого «ОФИ Крита».

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над немецким «Штутгартом».

Не сыграют: травмированы — Бонифаци и Хольм, дисквалифицирован — Миранда.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Болонья» проиграла дважды при трех победах.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет непросто, если учесть перевес в классе соперника, а также фактор чужого поля.

Команда еще не забивала в новом сезоне.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Рома» выиграла

в шести из семи последних матчей «Ромы» забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей «Болоньи» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, победа «Болоньи» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом гости проиграли в четырех из семи последних матчей.

Ставка: «Рома» победит за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Болоньи».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40