«Ницца» одержал победу над «Осером» в матче Лиги 1

В составе хозяев голы записали на свой счет Жереми Бога на 2-й минуте и Теремас Моффи на 76-й минуте.
На 24-й минуте защитник «Осера» Клеман Акпа забил гол в свои ворота.
Гости забили единственный гол на 22-й минуте, отличился Лассин Синайоко.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Осер 3:1
Голы: 1:0 Жереми Бога (3'), 1:1 Лассин Синайоко (22'), 2:1 Клеман Акпа (автогол) (24'), 3:1 Теремас Моффи (76') Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Хишем Будауи, Салис Абдул-Самед (Пабло Росарио, 63'), Том Луше (Hamza Koutoune, 90'), Жереми Бога (Бадредин Буанани, 72'), Исак Янссон (Софьян Диоп, 63'), Abdulay Juma Bah, Kevin Carlos Omoruyi Benjamin Осер: Донован Леон, Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 73'), Клеман Акпа, Гэбриэл Ошо (Тео Де Персен, 45'), Марвен Сеная (Lamine Sy, 73'), Кевин Дануа, Элиша Овусу, Лассин Синайоко (Лассо Кулибали, 73'), Ибрахим Осман (Дэнни Намасо, 62'), Хосуэ Казимир, Франсиско Сьерральта Предупреждения: Исак Янссон (34'), Франсиско Сьерральта (41'), Марвен Сеная (49'), Kojo Peprah Oppong (60') Удаление: Донован Леон (45 + 2')
После этого матча «Ницца» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 3 очками в активе. «Осер» — на 10-й позиции (3).