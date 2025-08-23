Фабио Капелло назвал фаворита нового сезона Серии А

Бывший главный тренерсчитаетглавным фаворитом Серии А в сезоне-2025/26, а «Интер» главным соперником.

«Шаги, которые в "Наполи" предприняли на трансферном рынке этим летом, были абсолютно идеальными. Им удалось добиться такого прогресса, что они поднялись в таблице прогнозов по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Капелло Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, а «Интер» занял второе место в турнирной таблице.

Неаполитанский клуб начнет чемпионат Италии матчем против «Сассуоло» 23 августа. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.