    «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
    • «Брентфорд» — «Астон Вилла»: стартовые составы на матч Английской Премьер-лиги
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
    • Криштиану Роналду установил уникальный рекорд за «Аль-Наср»
    Фабио Капелло назвал фаворита нового сезона Серии А

    Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло считает «Наполи» главным фаворитом Серии А в сезоне-2025/26, а «Интер» главным соперником.

    Фабио Капелло
    Фабио Капелло

    «Шаги, которые в "Наполи" предприняли на трансферном рынке этим летом, были абсолютно идеальными. Им удалось добиться такого прогресса, что они поднялись в таблице прогнозов по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Капелло Gazzetta dello Sport.

    В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, а «Интер» занял второе место в турнирной таблице.

    Неаполитанский клуб начнет чемпионат Италии матчем против «Сассуоло» 23 августа. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

