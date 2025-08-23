2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    «Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
    «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»

    «Милан» — «Кремонезе»: счет матча 1:2, обзор голов

    «Кремонезе» в гостях обыграл «Милан» (2:1) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У гостей дублем отметился Федерико Баскиротто, который забил свои голы на 28-й и 61-й минутах встречи.

    В составе «Милана» единственный гол забил Страхиня Павлович на 45+1-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Кремонезе 1:2
    Голы: 0:1 Федерико Баскиротто (28'), 1:1 Страхиня Павлович (45 + 1'), 1:2 Федерико Бонаццоли (61') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Самуэль Чуквезе, 65'), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Первис Эступинан (Алекс Хименес, 46'), Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Лука Модрич (Ардон Ясари, 74'), Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Сантьяго Хименес Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Маттео Бьянкетти (Федерико Чеккерини, 84'), Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 56'), Альберто Грасси (Варрен Бондо, 56'), Микеле Коллоколо, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли (Мануэль Де Лука, 84'), Давид Окереке (Антонио Санабрия, 65'), Алессио Дзербин Предупреждения: Альберто Грасси (48'), Филиппо Терраччано (69'), Мартин Пайеро (77'), Алекс Хименес (78'), Варрен Бондо (88')

    В следующем поединке Серии А «Кремонезе» встретится с «Сассуоло» 29-го августа. «Милан» сыграет против «Лечче» в тот же день.

