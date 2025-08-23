«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

Оба клуба начали новый сезон в отличном настроении: «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), а «Тоттенхэм» не заметил «Бернли» (3:0). «Сити» готовится подтвердить статус главного претендента на титул, а «шпоры» — доказать, что их новая философия с Томасом Франком позволяет конкурировать на самом высоком уровне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Тоттенхэм 0:2 Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (35'), 0:2 Жоау Палинья (45 + 2') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23'), Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес, Оскар Бобб, Райан Шерки, Омар Мармуш, Эрлинг Холанд Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон, Мохаммед Кудус, Родриго Бентанкур, Жоау Палинья, Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон Предупреждение: Бреннан Джонсон (34')

Ход игры

45+8' Перерыв! Максимально эффективный тайм от Тоттенхэма, теперь Гвардиоле нужно переворачивать игру во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+7' Холанн бил головой из опасной позиции, не попал в створ.

45+7' Бобб вошёл в штрафную с правого фланга и упал — нет пенальти.

45+5' Шерки подал с углового на ближнюю штангу, но не перебил даже первого игрока Тоттенхэма.

45+2' ГОООООООЛ! Второй от Тоттенхэма! Игроки Сити ошиблись при выходе из обороны в своей же штрафной — Жоау Пальинья вколотил мяч в сетку. 0:2!

45+1' Кудус навесил с углового на дальнюю штангу, Ришарлисон не смог скинуть партнёру.

45' Добвлено 7 минут.

45' Диаш был первым на мяче после подачи Пальиньи.

42' Спенс грамотно сыграл корпусом против двух игроков Сити, не позволив соперникам заработать угловой.

39' Порро упал в штрафной после контакта с защитником, арбитр проигнорировал момент.

39' Траффорд опередил Кудуса на выходе!

37' Гол засчитан! Тоттенхэм выходит вперёд после просмотра ВАР! Буквально первая опасная атака гостей стала результативной! 0:1!

35' Джонсон забивает из офсайда! Ришарлисон был в положении вне игры после скидки Кудуса, но стоит отметить точную передачу бразильца и завершение от Бреннана Джонсона.

35' Рейндерс неточно забросил в штрафную на Шерки, хотя мог себе подрабатывать мяч под удар.

34' Первая жёлтая в матче! Джонсон специально ударил по мячу после свистка.

32' Стоунз не дал Кудусу получить мяч, в обороне очень уверенно играет Сити.

28' Холанн отличный пас вразрез отдал на Мармуша, Омар оказался 1 на 1 с Викарио, но пробил в голкипера!

26' Викарио забросил вперёд на Кудуса, у Мохаммеда не получилась скидка на партнёра.

23' Спенс неудобно отдал на Джонсона в штрафную, тот не обработал мяч.

22' Всё-таки не сможет продолжить игру Айт-Нури, Аке выйдет вместо него.

19' Рейндерс на этот раз решился пробить издали, но попал в соперника.

18' Мармуш плотно пробил из-за штрафной в ближний угол, Викарио на месте!

17' Игра возобновлена, замена не потребовалась.

15' Айт-Нури получил повреждение, необходима помощь врачей.

13' Викарио играет на выходе против Мармуша, прервал прострел!

10' Мармуш подловил Порро на ошибке и едва не открыл счёт! Вдоль линии ворот пробил Омар.

9' В стенку пробил Порро первым ударом, а со второй попытки пробил во внешнюю сторону сетки.

8' Холанн ошибся при приёме мяча на своей половине и сбил Ришарлисона, позиция для удара со штрафного.

6' Отбились игроки Сити после подачи штрафного, Пальинья не добрался до мяча.

5' Ришарлисон в прессинге отобрал мяч у Нико – испанец сфолил на бразильце.

2' Не прошла передача в штрафную у Шерки, неплохо открывался Холанн.

1' Тоттенхэм начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

14:15 Положительные сигналы для «Манчестер Сити» прозвучали в уверенной победе над «Вулверхэмптоном» на прошлой неделе. Новички Тиджани Рейндерс и Райан Шерки отметились забитыми мячами.

Вратарь Джеймс Траффорд также впервые вышел в стартовом составе «Сити» в свой второй приход в клуб.

«Новые игроки приносят свежую энергию», — отмечал Гвардиола.

14:00 Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что не хочет видеть в команде игроков, которые не преданы клубу, после того как Эберечи Эзе отказался от перехода в «шпоры» и предпочёл лондонский «Арсенал».

Во второй раз за это трансферное окно крупная сделка для победителя Лиги Европы сорвалась на финальной стадии.

Ранее в прошлом месяце не состоялся переход Моргана Гиббс-Уайта: «Ноттингем Форест» пригрозил судебным разбирательством, обвинив «Тоттенхэм» в переговорах с игроком без разрешения, после чего полузащитник сборной Англии продлил контракт с клубом на «Сити Граунд».

13:30 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Манчестер Сити»: Траффорд, Льюис, Стоунс, Диаш, Айт-Нури, Нико Гонсалес, Рейндерс, Бобб, Шерки, Мармуш, Холанн.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Спенс, Пальинья, Бентанкур, Сарр, Кудус, Ришарлисон, Джонсон.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола получил от команды именно то, чего ждал после трудного прошлого сезона. Новичок Тиджани Рейндерс в дебюте Премьер-лиги был безупречен: гол и ассист, а Эрлинг Холанн привычно оформил дубль. В старте появился и Райан Шерки, тоже отметившийся результативным действием. При этом каталонский тренер по-прежнему недоволен глубиной состава — слишком много травмированных.

В лазарете остаются Йошко Гвардиол, Савиньо и Матео Ковачич. Под вопросом были Родри, Фил Фоден и Эдерсон, но все трое готовы вернуться в строй. Вопрос лишь в том, какой выбор сделает тренер на флангах.

При этом статистика против «Тоттенхэма» остаётся неприятной: за последние 12 матчей в лиге «Сити» победил лишь четыре раза, а поражений от лондонцев у Гвардиолы уже девять — больше только от «Ливерпуля».

«Тоттенхэм»

Томас Франк стартовал в АПЛ идеально: победа 3:0 над «Бернли» с голами Ришарлисона (в том числе эффектный «ножницами») и Бреннана Джонсона, а Мохаммед Кудус отдал две результативные передачи. Правда, настроение фанатам слегка подпортили слухи о трансферах — сорвался переход Эберечи Эзе, а теперь клуб ищет усиления в атаке и полузащите.

Кадровая ситуация остаётся проблемной. Точно не помогут Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Раду Драгушин, Манор Соломон и молодой Такай Кота. Судьба Дестини Удоджи решена — он не успевает восстановиться, поэтому слева сыграет другой вариант. Франк может вернуться к схеме с пятью защитниками, чтобы насытить оборону, а в атаке ставка снова на связку Ришарлисон — Кудус.

«Шпоры» вспоминают прошлый сезон, когда сенсационно выиграли на «Этихаде» 4:0. Теперь задача — закрепить впечатление, что команда обрела характер и умеет играть вторым номером.

