«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
45+8' Перерыв! Максимально эффективный тайм от Тоттенхэма, теперь Гвардиоле нужно переворачивать игру во второй половине. Отдыхаем 15 минут!
45+7' Холанн бил головой из опасной позиции, не попал в створ.
45+7' Бобб вошёл в штрафную с правого фланга и упал — нет пенальти.
45+5' Шерки подал с углового на ближнюю штангу, но не перебил даже первого игрока Тоттенхэма.
45+2'
45+1' Кудус навесил с углового на дальнюю штангу, Ришарлисон не смог скинуть партнёру.
45' Добвлено 7 минут.
45' Диаш был первым на мяче после подачи Пальиньи.
42' Спенс грамотно сыграл корпусом против двух игроков Сити, не позволив соперникам заработать угловой.
39' Порро упал в штрафной после контакта с защитником, арбитр проигнорировал момент.
39' Траффорд опередил Кудуса на выходе!
37'
35' Джонсон забивает из офсайда! Ришарлисон был в положении вне игры после скидки Кудуса, но стоит отметить точную передачу бразильца и завершение от Бреннана Джонсона.
35' Рейндерс неточно забросил в штрафную на Шерки, хотя мог себе подрабатывать мяч под удар.
34' Первая жёлтая в матче! Джонсон специально ударил по мячу после свистка.
32' Стоунз не дал Кудусу получить мяч, в обороне очень уверенно играет Сити.
28' Холанн отличный пас вразрез отдал на Мармуша, Омар оказался 1 на 1 с Викарио, но пробил в голкипера!
26' Викарио забросил вперёд на Кудуса, у Мохаммеда не получилась скидка на партнёра.
23' Спенс неудобно отдал на Джонсона в штрафную, тот не обработал мяч.
22' Всё-таки не сможет продолжить игру Айт-Нури, Аке выйдет вместо него.
19' Рейндерс на этот раз решился пробить издали, но попал в соперника.
18' Мармуш плотно пробил из-за штрафной в ближний угол, Викарио на месте!
17' Игра возобновлена, замена не потребовалась.
15' Айт-Нури получил повреждение, необходима помощь врачей.
13' Викарио играет на выходе против Мармуша, прервал прострел!
10' Мармуш подловил Порро на ошибке и едва не открыл счёт! Вдоль линии ворот пробил Омар.
9' В стенку пробил Порро первым ударом, а со второй попытки пробил во внешнюю сторону сетки.
8' Холанн ошибся при приёме мяча на своей половине и сбил Ришарлисона, позиция для удара со штрафного.
6' Отбились игроки Сити после подачи штрафного, Пальинья не добрался до мяча.
5' Ришарлисон в прессинге отобрал мяч у Нико – испанец сфолил на бразильце.
2' Не прошла передача в штрафную у Шерки, неплохо открывался Холанн.
1' Тоттенхэм начал с центра поля, поехали!
Перед матчем
14:15 Положительные сигналы для «Манчестер Сити» прозвучали в уверенной победе над «Вулверхэмптоном» на прошлой неделе. Новички Тиджани Рейндерс и Райан Шерки отметились забитыми мячами.
Вратарь Джеймс Траффорд также впервые вышел в стартовом составе «Сити» в свой второй приход в клуб.
«Новые игроки приносят свежую энергию», — отмечал Гвардиола.
14:00 Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что не хочет видеть в команде игроков, которые не преданы клубу, после того как Эберечи Эзе отказался от перехода в «шпоры» и предпочёл лондонский «Арсенал».
Во второй раз за это трансферное окно крупная сделка для победителя Лиги Европы сорвалась на финальной стадии.
Ранее в прошлом месяце не состоялся переход Моргана Гиббс-Уайта: «Ноттингем Форест» пригрозил судебным разбирательством, обвинив «Тоттенхэм» в переговорах с игроком без разрешения, после чего полузащитник сборной Англии продлил контракт с клубом на «Сити Граунд».
13:30 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Манчестер Сити»: Траффорд, Льюис, Стоунс, Диаш, Айт-Нури, Нико Гонсалес, Рейндерс, Бобб, Шерки, Мармуш, Холанн.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Спенс, Пальинья, Бентанкур, Сарр, Кудус, Ришарлисон, Джонсон.
«Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола получил от команды именно то, чего ждал после трудного прошлого сезона. Новичок Тиджани Рейндерс в дебюте Премьер-лиги был безупречен: гол и ассист, а Эрлинг Холанн привычно оформил дубль. В старте появился и Райан Шерки, тоже отметившийся результативным действием. При этом каталонский тренер по-прежнему недоволен глубиной состава — слишком много травмированных.
В лазарете остаются Йошко Гвардиол, Савиньо и Матео Ковачич. Под вопросом были Родри, Фил Фоден и Эдерсон, но все трое готовы вернуться в строй. Вопрос лишь в том, какой выбор сделает тренер на флангах.
При этом статистика против «Тоттенхэма» остаётся неприятной: за последние 12 матчей в лиге «Сити» победил лишь четыре раза, а поражений от лондонцев у Гвардиолы уже девять — больше только от «Ливерпуля».
«Тоттенхэм»
Томас Франк стартовал в АПЛ идеально: победа 3:0 над «Бернли» с голами Ришарлисона (в том числе эффектный «ножницами») и Бреннана Джонсона, а Мохаммед Кудус отдал две результативные передачи. Правда, настроение фанатам слегка подпортили слухи о трансферах — сорвался переход Эберечи Эзе, а теперь клуб ищет усиления в атаке и полузащите.
Кадровая ситуация остаётся проблемной. Точно не помогут Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Раду Драгушин, Манор Соломон и молодой Такай Кота. Судьба Дестини Удоджи решена — он не успевает восстановиться, поэтому слева сыграет другой вариант. Франк может вернуться к схеме с пятью защитниками, чтобы насытить оборону, а в атаке ставка снова на связку Ришарлисон — Кудус.
«Шпоры» вспоминают прошлый сезон, когда сенсационно выиграли на «Этихаде» 4:0. Теперь задача — закрепить впечатление, что команда обрела характер и умеет играть вторым номером.
