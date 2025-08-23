1-й таймАтлетико — ЭльчеОнлайн
    Ян Облак («Атлетико»)«Атлетико» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
    «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
    Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
    «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
    «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
    «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    «Мальорка» и «Сельта» поделили очки в матче Примеры

    «Мальорка» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Мальорка Сельта
    «Мальорка» сыграла вничью с «Сельтой» (1:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    «Мальорка» — «Сельта»
    «Мальорка» — «Сельта»

    На 38-й минуте гости смогли выйти вперед благодаря точному удару Хави Руэды.

    «Мальорка» сравняла счет на 87-й минуте, отличился Матеу Морей.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Мальорка — Сельта 1:1
    Голы: 0:1 Хави Руэда (38'), 1:1 Матеу Морей (87') Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Антонио Санчес (Мараш Кумбула, 46'), Омар Маскарель (Дани Родригес, 68'), Такума Асано (Абдон Пратс, 68'), Пабло Торре (Хан Салас, 82'), Серхи Дардер, Матео Джозеф (Marc Domenech, 68') Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда, Маркос Алонсо, Карлос Домингес, Уго Сотело (Франсиско Пейнадо, 73'), Илаш Мориба, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас, 73'), Яго Аспас (Уиллот Сведберг, 64'), Пабло Дуран (Брайан Сарагоса, 90'), Manu Fernandez (Хави Родригес, 64') Предупреждения: Антонио Санчес (14'), Такума Асано (51'), Омар Маскарель (56'), Яго Аспас (67'), Уго Сотело (71'), Карлос Домингес (74')

    После этого матча «Мальорка» занимает 14-е место в таблице Примеры с 1-м очком в активе. «Сельта» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

