«Локомотив» сейчас в роли лучшей команды лиги. «Железнодорожники» набрали 13 очков за 5 туров. У них только одна ничья. В прошлом туре хозяева сыграли 1:1 с «Балтикой». В текущем сезоне москвичи смогли победить «Спартак» и «Краснодар». Так что столичная команда в отличной форме.
«Ростов», наоборот, показывает плохие результаты. Гости проиграли 4 матча из 5 и уже после этого тура они могут оказаться в зоне вылета. Последним результатом «Ростова» стало поражение 0:1 от «Рубина».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 1.87 и 4.20 соответственно.
На LiveSport уверены в очередном успехе «Локомотива».
- Искусственный интеллект предсказал счет 3:2 в пользу «Локомотива».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов» можно посмотреть онлайн.
