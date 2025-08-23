2-й таймЗенит — Динамо МахачкалаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 17:11
    • «Челябинск» смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги
  • 16:51
    • Криштиану Роналду установил уникальный рекорд за «Аль-Наср»
    Все новости спорта

    «Локомотив» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    23 августа в Москве «Локомотив» примет «Ростов» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Начало поединка в 18:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Локомотив» сейчас в роли лучшей команды лиги. «Железнодорожники» набрали 13 очков за 5 туров. У них только одна ничья. В прошлом туре хозяева сыграли 1:1 с «Балтикой». В текущем сезоне москвичи смогли победить «Спартак» и «Краснодар». Так что столичная команда в отличной форме.

    «Ростов», наоборот, показывает плохие результаты. Гости проиграли 4 матча из 5 и уже после этого тура они могут оказаться в зоне вылета. Последним результатом «Ростова» стало поражение 0:1 от «Рубина».

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 1.87 и 4.20 соответственно.

    • На LiveSport уверены в очередном успехе «Локомотива». На что ставить, эксперты рассказали в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал счет 3:2 в пользу «Локомотива».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры