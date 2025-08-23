23 августа в Москвеприметв матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Начало поединка в 18:30 мск.

«Локомотив» сейчас в роли лучшей команды лиги. «Железнодорожники» набрали 13 очков за 5 туров. У них только одна ничья. В прошлом туре хозяева сыграли 1:1 с «Балтикой». В текущем сезоне москвичи смогли победить «Спартак» и «Краснодар». Так что столичная команда в отличной форме.

«Ростов», наоборот, показывает плохие результаты. Гости проиграли 4 матча из 5 и уже после этого тура они могут оказаться в зоне вылета. Последним результатом «Ростова» стало поражение 0:1 от «Рубина».

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 1.87 и 4.20 соответственно.

На LiveSport уверены в очередном успехе «Локомотива». На что ставить, эксперты рассказали в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал счет 3:2 в пользу «Локомотива».

Трансляция матча

