Корниленко: Не вижу фаворита в матче «Рубин» — «Спартак»

Известный в прошлом нападающий, а затем спортивный директор «Крыльев Советов»поделился своими ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Спартаком».

«Тяжело назвать фаворита. "Рубин" находится в неплохой форме и набирает очки. "Спартак" находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионством. Я полагаю, что у "Спартака" именно такие цели. Игра будет боевая со множеством голов. Фаворита нет», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

Этот матч пройдет сегодня, 23 августа, в 14:00 (мск) в Казани. «Рубин» пока на 4-м месте с 10 очками. «Спартак» (5) идет на 13-й позиции.