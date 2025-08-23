1-й таймАтлетико — ЭльчеОнлайн
    Ян Облак («Атлетико»)«Атлетико» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:37
    «Енисей» в гостях обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Енисей»: счет матча 0:2, обзор голов

    «Енисей» одержал победу над «Черноморцем» (2:0) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

    В составе красноярской команды отличились Ростислав Огиенко на 12-й минуте и Андреа Чуканов на 35-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Енисей 0:2
    Голы: 0:1 Ogienko R. (12'), 0:2 Андреа Чуканов (36'), 2:1 Мохаммад Мохеби (пенальти) (57'), 2:2 Тимур Сулейманов (65') Черноморец: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Данил Глебов, Даниэль Мишкич, Битело, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens Енисей: Никита Медведев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Мамаду Майга, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой, Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв, Pigas V.

    После этого матча «Енисей» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Черноморец» — на последней 18-й позиции (2).

