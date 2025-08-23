«Енисей» в гостях обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

одержал победу над(2:0) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

В составе красноярской команды отличились Ростислав Огиенко на 12-й минуте и Андреа Чуканов на 35-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Енисей 0:2 Голы: 0:1 Ogienko R. (12'), 0:2 Андреа Чуканов (36'), 2:1 Мохаммад Мохеби (пенальти) (57'), 2:2 Тимур Сулейманов (65') Черноморец: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Данил Глебов, Даниэль Мишкич, Битело, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens Енисей: Никита Медведев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Мамаду Майга, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой, Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв, Pigas V.

После этого матча «Енисей» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Черноморец» — на последней 18-й позиции (2).