ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 00:29
    • «Бетис» одолел «Алавес» в матче Примеры
    Все новости спорта

    «Бетис» одолел «Алавес» в матче Примеры

    «Бетис» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Бетис Алавес
    «Бетис» одержал победу над «Алавесом» (1:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на 16-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Бетис — Алавес 1:0
    Гол: 1:0 Джовани Ло Чельсо (16') Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Хуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 71'), Родриго Рикельме (Пере Гарсия, 59'), Серхи Альтмира, Пабло Форнальс, Джовани Ло Чельсо (Диего Гомес, 86'), Айтор Руйбаль, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 85') Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Calebe, 77'), Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Хонни Отто, Карлос Аленья, Пабло Ибаньес (Андер Гевара, 58'), Хон Гуриди (Абде Реббах, 58'), Антонио Бланко (Lander Pinillos, 89'), Тони Мартинес (Мариано Диас, 58'), Карлос Висенте Предупреждения: Пабло Ибаньес (42'), Джовани Ло Чельсо (46'), Факундо Гарсес (78'), Антонио Бланко (81'), Кучо Эрнандес (83')

    После этого матча «Бетис» занимает 1-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Алавес» — на 9-й позиции с 3 баллами в копилке.

    В следующей встрече Примеры «Бетис» сыграет против «Сельты» 27-го августа, а «Алавес» встретится с «Атлетико» 30-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем много голов
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры