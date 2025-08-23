«Бетис» одолел «Алавес» в матче Примеры

одержал победу над(1:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на 16-й минуте.

Футбол. Испания. Ла Лига Бетис — Алавес 1:0 Гол: 1:0 Джовани Ло Чельсо (16') Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Хуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 71'), Родриго Рикельме (Пере Гарсия, 59'), Серхи Альтмира, Пабло Форнальс, Джовани Ло Чельсо (Диего Гомес, 86'), Айтор Руйбаль, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 85') Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Calebe, 77'), Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Хонни Отто, Карлос Аленья, Пабло Ибаньес (Андер Гевара, 58'), Хон Гуриди (Абде Реббах, 58'), Антонио Бланко (Lander Pinillos, 89'), Тони Мартинес (Мариано Диас, 58'), Карлос Висенте Предупреждения: Пабло Ибаньес (42'), Джовани Ло Чельсо (46'), Факундо Гарсес (78'), Антонио Бланко (81'), Кучо Эрнандес (83')

После этого матча «Бетис» занимает 1-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Алавес» — на 9-й позиции с 3 баллами в копилке.

В следующей встрече Примеры «Бетис» сыграет против «Сельты» 27-го августа, а «Алавес» встретится с «Атлетико» 30-го числа.