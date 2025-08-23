1-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    «Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры

    «Атлетико» — «Эльче»: счет матча 1:1, обзор голов

    «Атлетико» сыграл вничью с «Эльче» (1:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

    В составе «матрасников» гол записал на свой счет Александр Серлот на 8-й минуте.

    «Эльче» сравнял счет на 15-й минуте благодаря голу Рафаэля Мира.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетико — Эльче 1:1
    Голы: 1:0 Александр Сёрлот (8'), 1:1 Рафаэль Мир Висенте (15') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери (Хавьер Галан, 75'), Маркос Льоренте, Джонни Кардозо (Антуан Гризманн, 68'), Пабло Барриос, Тьяго Альмада (Конор Галлахер, 68'), Джулиано Симеоне (Науэль Молина, 75'), Александр Сёрлот (Джакомо Распадори, 68'), Хулиан Альварес Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Альваро Нуньес, Педро Бигас (Лео Петро, 82'), Давид Аффенгрубер, Марк Агуадо (Федерико Редондо, 85'), Алейкс Фебас, Родриго Мендоса (Мартим Нету, 68'), Рафаэль Мир Висенте (Андре Силва, 67'), Херман Валера, John Nwankwo Donald (Виктор Чуст, 46') Предупреждения: Алейкс Фебас (29'), Родриго Мендоса (45'), Матиас Дитуро (90'), Diego Simeone (90 + 6')

    После этого матча «Атлетико» занимает 13-е место в таблице Примеры с 1-м очком в активе. «Эльче» — на 10-й позиции (2).

