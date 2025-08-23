1-й таймДинамо — Пари ННОнлайн
    «Динамо» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
  20:37
    «Атлетико» — «Эльче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Атлетико Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Во втором туре испанской Примеры состоится поединок между мадридским «Атлетико» и «Эльче ». Матч начнется в 20:30 мск.

    «Атлетико» плохо начал этот сезон. Команда Симеоне проиграла на старте «Эспаньолу» 1:2. При этом у «матрасников» 4 победы дома в Примере, так что сегодня хозяева будут рассчитывать на домашние стены.

    «Эльче» в прошлом туре отобрал очки у «Бетиса», не дав севильцам выиграть. Гости вырвали ничью на своем поле, что можно считать вполне неплохим результатом.

    Команды встречались совсем недавно. В прошлом сезоне они пересекались в Кубке Испании. Тогда «Атлетико» разгромил «Эльче» 4:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на матч: 1.28 на «Атлетико», 6.00 на ничью, 12.5 на «Эльче».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Атлетико» в этом матче добьется позитивного результата. Подробнее в прогнозе.

    • По прогнозу ИИ, «Атлетико» одержит победу со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

