«Атлетико» плохо начал этот сезон. Команда Симеоне проиграла на старте «Эспаньолу» 1:2. При этом у «матрасников» 4 победы дома в Примере, так что сегодня хозяева будут рассчитывать на домашние стены.
«Эльче» в прошлом туре отобрал очки у «Бетиса», не дав севильцам выиграть. Гости вырвали ничью на своем поле, что можно считать вполне неплохим результатом.
Команды встречались совсем недавно. В прошлом сезоне они пересекались в Кубке Испании. Тогда «Атлетико» разгромил «Эльче» 4:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на матч: 1.28 на «Атлетико», 6.00 на ничью, 12.5 на «Эльче».
- Эксперты LiveSport считают, что «Атлетико» в этом матче добьется позитивного результата. Подробнее в прогнозе.
- По прогнозу ИИ, «Атлетико» одержит победу со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.