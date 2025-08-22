1-й таймПСЖ — АнжеОнлайн
    Брэдли Баркола«ПСЖ» — «Анже». Онлайн, прямая трансляция
    Черчесов: Мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья — это победа

    РПЛ Футбол России Ахмат
    Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничью своей команды в матче против «Оренбурга» (2:2).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть пять на четыре. А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья — это победа.

    Вы видите окончательный результат, а я вижу целостную игру. Я поздравил игроков с этим результатом, но все остальное мы обговорим позже. Доводить до двух пропущенных голов непозволительно», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «Ахмат» проведет в гостях против «Ростова» 30 августа.

    

    
    
    
