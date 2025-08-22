2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
    Эктор Беллерин«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

    «Вест Хэм» — «Челси»: счет матча 1:5, обзор голов

    «Челси» в гостях обыграл «Вест Хэм» (5:1) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    Энцо Фернандес — игрок «Челси»
    Энцо Фернандес — игрок «Челси»

    Единственный гол у «молотобойцев» забил Лукас Пакета на 6-й минуте.

    В составе «Челси» отличились Жоау Педро на 15-й минуте, Педру Нету на 23-й минуте, Энцо Фернандес на 34-й минуте, Мойсес Кайседо на 55-й минуте и Трево Чалоба на 58-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Челси 1:5
    Голы: 1:0 Лукас Пакета (6'), 1:1 Жоао Педро (15'), 1:2 Педру Нету (23'), 1:3 Энцо Фернандес (34'), 1:4 Мойсес Кайседо (54'), 1:5 Трево Чалоба (58') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо (Фредди Поттс, 46'), Макс Килман, Наиф Агер, Аарон Ван-Биссака, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Никлас Фуллкруг (Каллум Уилсон, 46'), Tomas Soucek (Кайл Уолкер-Питерс, 70'), Malick Diouf Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Рис Джеймс, 69'), Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто (Джейми Байно-Гиттенс, 69'), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба (Весли Фофана, 69'), Лиам Дилап (Йоррел Хато, 62'), Педру Нету, Estevao Willian (Андрей Сантос, 77') Предупреждение: Йоррел Хато (87')

    После этого матча «Челси» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. «Вест Хэм» — на последней 20-й позиции без набранных баллов.

    В следующем поединке АПЛ «синие» сыграют против «Фулхэма» 30-го августа, а «Вест Хэм» встретится с «Ноттингем Форест» 31-го числа.

