Симонян раскритиковал выступление «Спартака» в последние годы

Легендавысказался о положении дел в московском клубе.

«Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всё познаётся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно. Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл "Спартак" за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всё!

Когда Станкович пришёл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой — не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со "Спартаком" выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР», — цитирует Симоняна «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент в активе «Спартака» 5 очков и 13-е место в турнирной таблице РПЛ.