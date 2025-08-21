«Шелбурн» оказался сильнее «Линфилда»

ФК «Шелбурн» Фото: globallookpress.com
Счет открыл Харри Вуд на 45+1-й минуте с пенальти. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте Адемило Одубеко удвоил преимущество своей команды. Киран Оффорд сократил разрыв на 53-й минуте, но Эван Каффери восстановил преимущество дублинцев до двух мячей 25 минут спустя.
Матч между командами из двух Ирландий выдался очень ярким не только на голы — с 20-й минуте «Линфилд» остался в меньшинстве из-за удаления Мэттью Фитцпатрика. Также команды по разу не смогли реализовать пенальти в ворота друг друга.
Ответный матч пройдет 28 августа в Белфасте.