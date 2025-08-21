«Шелбурн» оказался сильнее «Линфилда»

обыгралв первой встрече 4-го квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 3:1.

Счет открыл Харри Вуд на 45+1-й минуте с пенальти. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте Адемило Одубеко удвоил преимущество своей команды. Киран Оффорд сократил разрыв на 53-й минуте, но Эван Каффери восстановил преимущество дублинцев до двух мячей 25 минут спустя.

Матч между командами из двух Ирландий выдался очень ярким не только на голы — с 20-й минуте «Линфилд» остался в меньшинстве из-за удаления Мэттью Фитцпатрика. Также команды по разу не смогли реализовать пенальти в ворота друг друга.

Ответный матч пройдет 28 августа в Белфасте.