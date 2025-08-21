2-й таймРусенборг — МайнцОнлайн
    «Русенборг» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
    «Неман» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига конференций Футбол Белоруссии Неман Футбол Испании Райо Вальекано Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    21 августа в матче квалификации Лиги конференций белорусский «Неман» сыграет с испанским «Райо Вальекано». Небольшой анонс поединка.

    «Неман» на пути к финальному раунду преодолел весь путь, на котором убрал с дороги клубы «Урарту», «Кошице» и «Клаксвик». «Олени» стали еще ближе к своему первому в истории групповому этапу в еврокубках.

    Однако «Райо Вальекано» — это один из самых сложных соперников, который мог попасть в жеребьевке. «Пчелы» вырвали эту путевку и не намерены ее отдавать. Они будут играть только на победу, чтобы оказаться в групповом этапе.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают «Неману» мало шансов — 9.00 на первых и 1.23 на вторых.

    • Эксперты LiveSport уверены в успехе «Райо Вальекано» и предложили на него свою ставку в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Райо» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Неман» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • Экспресс дня 22 августа
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
