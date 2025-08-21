21 августа в матче квалификации Лиги конференций белорусскийсыграет с испанским. Небольшой анонс поединка.

«Неман» на пути к финальному раунду преодолел весь путь, на котором убрал с дороги клубы «Урарту», «Кошице» и «Клаксвик». «Олени» стали еще ближе к своему первому в истории групповому этапу в еврокубках.

Однако «Райо Вальекано» — это один из самых сложных соперников, который мог попасть в жеребьевке. «Пчелы» вырвали эту путевку и не намерены ее отдавать. Они будут играть только на победу, чтобы оказаться в групповом этапе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают «Неману» мало шансов — 9.00 на первых и 1.23 на вторых.

Эксперты LiveSport уверены в успехе «Райо Вальекано» и предложили на него свою ставку в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Райо» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Неман» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.