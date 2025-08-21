Игнатьев: Все, что сейчас происходит в ЦСКА, — это большая заслуга нового штаба

Бывший тренер сборной Россиивысказался об игре московскогов текущем сезоне РПЛ.

«Челестини привнес много нового в ЦСКА. Изменил состав, многие новые люди влились, и никто бы не мог подумать, чтобы те игроки, которые были ранее задействованы на одних позициях, сегодня комфортно себя чувствуют на других. Вся средняя линия новая, молодежь в команде талантливая, надо было ей просто доверять. Все, что сейчас происходит в ЦСКА, — это большая заслуга нового штаба», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Челестини летом возглавил ЦСКА, сменив на посту наставника команды серба Марко Николича.

В настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.