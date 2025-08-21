ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Бенфика» выстояла в меньшинстве против «Фенербахче»: Моуринью ждёт тяжёлый выезд в Лиссабон

    Главная вывеска квалификации осталась без голов

    Юссеф Эн-Несири
    Юссеф Эн-Несири
    Вечером 20 августа в Стамбуле на царила атмосфера настоящего европейского сражения. Болельщики «Фенербахче» ожидали, что их команда под руководством Жозе Моуринью сделает первый шаг к возвращению в Лигу чемпионов после 16-летнего перерыва. Однако вместо фейерверка голов зрители увидели напряжённый, вязкий футбол, в котором хозяева упустили шанс воспользоваться численным преимуществом. Итог — 0:0, и всё решится через неделю в Лиссабоне.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Фенербахче — Бенфика 0:0
    Голы: 1:0 Каспер Хёг (7'), 2:0 Один Бьортуфт (11'), 3:0 Ульрик Салтнес (25'), 4:0 (54') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдын, 79'), Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Арчи Браун, Фред (Ирфан Кавечи, 86'), Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Юссеф Эн-Несири, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 67') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 77'), Фредрик Аурснес, -Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64'), Флорентину Луиш, Ричард Риос, Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 77') Предупреждения: -Энцо Барренечеа (22'), Джон Дуран (27'), Ричард Риос (63'), Флорентину Луиш (69'), Флорентину Луиш (71'), Джейден Остерволде (90 + 2'), Ирфан Кавечи (90 + 3'), Антониу Силва (90 + 3')

    Турецкая публика встретила соперника привычным гулом и свистом при каждом владении мячом. «Фенербахче» начал активно: Эн-Несири дважды бил головой, Шиманьский угрожал дальним ударом, а Дюран старался зацепиться за каждый мяч в штрафной. Но во всех эпизодах надёжно действовал Анатолий Трубин, голкипер «Бенфики», который в итоге и стал главным героем вечера.

    Постепенно португальцы отодвинули игру от своих ворот. Турецкий легионер «Бенфики» Керем Актюркоглу, для которого матч в Стамбуле был особенно символичен, проверил вратаря хозяев дальним ударом со штрафного. После этого игра пошла на встречных курсах: «Фенербахче» владел мячом чуть больше (53,5 %), но гости демонстрировали холодный расчёт и опыт, срывая атаки фолами и лишая игру темпа.

    Фенербахче — Бенфика
    globallookpress.com

    Моуринью меняет рисунок — но соперник держится

    Во втором тайме хозяева усилили давление. Моуринью выпустил на поле Талиску, и бразилец сразу добавил креатива в атаке. Именно он поучаствовал в ключевом эпизоде: Флорентину схватил Талиску за футболку и получил вторую жёлтую карточку. На табло оставалось 20 минут, а «Бенфика» осталась вдесятером.

    Арбитр удаляет игрока Бенфики
    globallookpress.com

    Казалось, теперь «Фенербахче» обязан дожать соперника. Давление нарастало: шли угловые, Амрабат пристреливался из-за пределов штрафной, Эн-Несири снова бил головой, но мяч оказывался либо на трибунах, либо в руках Трубина.

    На 87-й минуте стадион взорвался: после удара Талиски мяч отскочил от перекладины, Эн-Несири оказался первым на подборе и отправил его в сетку. Но радость была недолгой — ВАР зафиксировал офсайд, вопросов быть не могло. Ничья становилась всё более очевидной.

    Если бы не Трубин, «Бенфика» вряд ли увезла бы такой результат. Украинец сделал шесть сейвов, в том числе вытащил два сложнейших удара Эн-Несири и уверенно действовал в самых напряжённых отрезках, когда «Фенербахче» наваливался на ворота всей командой. Его спокойствие передавалось защитникам, а каждый сейв раздражал трибуны ещё сильнее.

    Фенербахче — Бенфика
    globallookpress.com

    Моуринью о ничьей: «Тур в равновесии»

    На послематчевой пресс-конференции Жозе Моуринью не скрывал разочарования:

    — Мы хотели победить, но у нас не хватило решений. «Бенфика» приехала сюда за ничьёй, и они добились своего. Когда соперник остался вдесятером, мы потеряли остроту, слишком много суеты. Тур всё ещё в равновесии, фаворита нет.

    Португалец отдельно отметил слабость стандартов своей команды:

    — Мы готовили угловые, но трижды мяч не перелетал первого защитника. Так нельзя играть на таком уровне.

    Фенербахче — Бенфика
    globallookpress.com

    Исторический контекст

    Для «Фенербахче» попадание в групповой этап Лиги чемпионов стало бы историческим событием: последний раз клуб играл там в сезоне 2008/09. В прошлом раунде команда Моуринью показала яркий футбол, разгромив «Фейеноорд» 5:2, но против более опытной «Бенфики» этого напора оказалось недостаточно.

    Фенербахче — Бенфика
    globallookpress.com

    Следующий матч состоится на «Да Луш», где Моуринью когда-то делал первые шаги в тренерской карьере. Теперь ему предстоит вернуться туда уже как наставнику «Фенербахче», и именно там решится судьба противостояния.

    Победа в Лиссабоне выведет турецкий клуб в групповой этап впервые за 17 лет, но задача будет предельно сложной: «Бенфика» доказала, что умеет играть в обороне и переживать кризисные моменты.

