«Бенфика» выстояла в меньшинстве против «Фенербахче»: Моуринью ждёт тяжёлый выезд в Лиссабон

Вечером 20 августа в Стамбуле на царила атмосфера настоящего европейского сражения. Болельщики «Фенербахче» ожидали, что их команда под руководством Жозе Моуринью сделает первый шаг к возвращению в Лигу чемпионов после 16-летнего перерыва. Однако вместо фейерверка голов зрители увидели напряжённый, вязкий футбол, в котором хозяева упустили шанс воспользоваться численным преимуществом. Итог — 0:0, и всё решится через неделю в Лиссабоне.

Турецкая публика встретила соперника привычным гулом и свистом при каждом владении мячом. «Фенербахче» начал активно: Эн-Несири дважды бил головой, Шиманьский угрожал дальним ударом, а Дюран старался зацепиться за каждый мяч в штрафной. Но во всех эпизодах надёжно действовал Анатолий Трубин, голкипер «Бенфики», который в итоге и стал главным героем вечера.

Постепенно португальцы отодвинули игру от своих ворот. Турецкий легионер «Бенфики» Керем Актюркоглу, для которого матч в Стамбуле был особенно символичен, проверил вратаря хозяев дальним ударом со штрафного. После этого игра пошла на встречных курсах: «Фенербахче» владел мячом чуть больше (53,5 %), но гости демонстрировали холодный расчёт и опыт, срывая атаки фолами и лишая игру темпа.

Моуринью меняет рисунок — но соперник держится

Во втором тайме хозяева усилили давление. Моуринью выпустил на поле Талиску, и бразилец сразу добавил креатива в атаке. Именно он поучаствовал в ключевом эпизоде: Флорентину схватил Талиску за футболку и получил вторую жёлтую карточку. На табло оставалось 20 минут, а «Бенфика» осталась вдесятером.

Казалось, теперь «Фенербахче» обязан дожать соперника. Давление нарастало: шли угловые, Амрабат пристреливался из-за пределов штрафной, Эн-Несири снова бил головой, но мяч оказывался либо на трибунах, либо в руках Трубина.

На 87-й минуте стадион взорвался: после удара Талиски мяч отскочил от перекладины, Эн-Несири оказался первым на подборе и отправил его в сетку. Но радость была недолгой — ВАР зафиксировал офсайд, вопросов быть не могло. Ничья становилась всё более очевидной.

Если бы не Трубин, «Бенфика» вряд ли увезла бы такой результат. Украинец сделал шесть сейвов, в том числе вытащил два сложнейших удара Эн-Несири и уверенно действовал в самых напряжённых отрезках, когда «Фенербахче» наваливался на ворота всей командой. Его спокойствие передавалось защитникам, а каждый сейв раздражал трибуны ещё сильнее.

Моуринью о ничьей: «Тур в равновесии»

На послематчевой пресс-конференции Жозе Моуринью не скрывал разочарования:

— Мы хотели победить, но у нас не хватило решений. «Бенфика» приехала сюда за ничьёй, и они добились своего. Когда соперник остался вдесятером, мы потеряли остроту, слишком много суеты. Тур всё ещё в равновесии, фаворита нет.

Португалец отдельно отметил слабость стандартов своей команды:

— Мы готовили угловые, но трижды мяч не перелетал первого защитника. Так нельзя играть на таком уровне.

Исторический контекст

Для «Фенербахче» попадание в групповой этап Лиги чемпионов стало бы историческим событием: последний раз клуб играл там в сезоне 2008/09. В прошлом раунде команда Моуринью показала яркий футбол, разгромив «Фейеноорд» 5:2, но против более опытной «Бенфики» этого напора оказалось недостаточно.

Следующий матч состоится на «Да Луш», где Моуринью когда-то делал первые шаги в тренерской карьере. Теперь ему предстоит вернуться туда уже как наставнику «Фенербахче», и именно там решится судьба противостояния.

Победа в Лиссабоне выведет турецкий клуб в групповой этап впервые за 17 лет, но задача будет предельно сложной: «Бенфика» доказала, что умеет играть в обороне и переживать кризисные моменты.