    «Фенербахче» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция
    «Знамя Труда» и «Фанком» вышли в следующий раунд Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России
    Завершились две встречи 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

    «Динамо» Киров
    «Динамо» Киров

    В первой игре «Знамя Труда» оказалось сильнее барнаульского «Динамо» — 2:1.

    У хозяев голы забили Владислав Агалаков и Владислав Морозов. В составе гостей единственным мячом отметился Степан Михайлин.

    Футбол. Россия. Кубок
    Знамя Труда — Динамо Барнаул 2:1
    Голы: 1:0 Agalakov V. (7'), 1:1 Mikhailin S. (56'), 2:1 Юрий Морозов (84')

    «Знамя Труда» в следующем раунде сыграет против еще одного клуба из Барнаула — «Темпа».

    В параллельном матче кировское дерби выявило победителя только в серии пенальти. «Фанком» оказалось сильнее «Динамо» — 1:1, 13:12 по пенальти.

    В основное время за «Динамо» отличился Дмитрий Усов, а у «Фанкома» забил мяч Игорь Сичкар. В послематчевых пенальти лучше оказались оппоненты «динамовцев» — 12:13.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо Киров — Фанком 1:2
    Голы: 1:0 Usov D. (31'), 1:1 Sichkar I. A. (35'), : Usov D. (пенальти) (1'), : Pirmamedov R. A. O. (пенальти) (1'), : Nagovitsin D. (пенальти) (2'), : Spirin A. (пенальти) (2'), : Kamaev N. (пенальти) (3'), : Pleshko E. (пенальти) (3'), : Андрей Малых (пенальти) (4'), : Dudkin S. (пенальти) (4'), : Bochko N. (пенальти) (5'), : Matviychuk S. (пенальти) (5'), : Zakharov D. (пенальти) (6'), : Fedchuk A. (пенальти) (6'), : Артём Филиппов (пенальти) (7'), : Арсен Адамов (пенальти) (7'), : Владислав Тепляков (пенальти) (8'), : Shabalin D. (пенальти) (8'), : Pasko A. (пенальти) (9'), : Ilyin A. V. (пенальти) (9'), : Omarov M. (пенальти) (10'), : Drozdov N. (пенальти) (10'), : Eremeev D. (пенальти) (11'), : Frolkin V. (пенальти) (11'), : Usov D. (пенальти) (12'), : Pirmamedov R. A. O. (пенальти) (12'), : Spirin A. (пенальти) (13')

    В следующем раунде «Фанком» сыграет против дзержинского «Химика».

