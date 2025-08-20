«Знамя Труда» и «Фанком» вышли в следующий раунд Кубка России

Завершились две встречи 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

В первой игре «Знамя Труда» оказалось сильнее барнаульского «Динамо» — 2:1.

У хозяев голы забили Владислав Агалаков и Владислав Морозов. В составе гостей единственным мячом отметился Степан Михайлин.

«Знамя Труда» в следующем раунде сыграет против еще одного клуба из Барнаула — «Темпа».

В параллельном матче кировское дерби выявило победителя только в серии пенальти. «Фанком» оказалось сильнее «Динамо» — 1:1, 13:12 по пенальти.

В основное время за «Динамо» отличился Дмитрий Усов, а у «Фанкома» забил мяч Игорь Сичкар. В послематчевых пенальти лучше оказались оппоненты «динамовцев» — 12:13.

Голы: 1:0 Usov D. (31'), 1:1 Sichkar I. A. (35'), : Usov D. (пенальти) (1'), : Pirmamedov R. A. O. (пенальти) (1'), : Nagovitsin D. (пенальти) (2'), : Spirin A. (пенальти) (2'), : Kamaev N. (пенальти) (3'), : Pleshko E. (пенальти) (3'), : Андрей Малых (пенальти) (4'), : Dudkin S. (пенальти) (4'), : Bochko N. (пенальти) (5'), : Matviychuk S. (пенальти) (5'), : Zakharov D. (пенальти) (6'), : Fedchuk A. (пенальти) (6'), : Артём Филиппов (пенальти) (7'), : Арсен Адамов (пенальти) (7'), : Владислав Тепляков (пенальти) (8'), : Shabalin D. (пенальти) (8'), : Pasko A. (пенальти) (9'), : Ilyin A. V. (пенальти) (9'), : Omarov M. (пенальти) (10'), : Drozdov N. (пенальти) (10'), : Eremeev D. (пенальти) (11'), : Frolkin V. (пенальти) (11'), : Usov D. (пенальти) (12'), : Pirmamedov R. A. O. (пенальти) (12'), : Spirin A. (пенальти) (13')