«Победа» проиграла «Астрахани», «Волна» прошла дальше в серии пенальти

В домашнем матче 1/128 финала Кубка Россиисмогла минимально переиграть клуб из города Хасавюртсо счетом 1:0.

Победный гол хозяев поля болельщикам пришлось ждать всю встречу. На 90+4 минуте 29-летний защитник Николай Злобин забил мяч после розыгрыша стандарта.

Футбол. Россия. Кубок Астрахань — FK Pobeda 1:0 Гол: 1:0 Zlobin N. (90+4')

В параллельном матче «Торпедо» Миасс принимало на домашнем поле клуб «Волна» из Нижегородской области.

В основное время матча команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались гости. Победа «Волны» в серии со счетом 5:3.

Футбол. Россия. Кубок Торпедо Миасс — Волна 0:1 Голы: : (пенальти) (1'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

Таким образом «Астрахань» и «Волна» смогли пробиться в следующий раунд Кубка России по футболу.