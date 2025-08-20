ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Победа» проиграла «Астрахани», «Волна» прошла дальше в серии пенальти

    В домашнем матче 1/128 финала Кубка России «Астрахань» смогла минимально переиграть клуб из города Хасавюрт «Победа» со счетом 1:0.

    Футбольный клуб «Астрахань»
    Футбольный клуб «Астрахань»

    Победный гол хозяев поля болельщикам пришлось ждать всю встречу. На 90+4 минуте 29-летний защитник Николай Злобин забил мяч после розыгрыша стандарта.

    Астрахань — FK Pobeda 1:0
    Гол: 1:0 Zlobin N. (90+4')

    В параллельном матче «Торпедо» Миасс принимало на домашнем поле клуб «Волна» из Нижегородской области.

    В основное время матча команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались гости. Победа «Волны» в серии со счетом 5:3.

    Торпедо Миасс — Волна 0:1
    Голы: : (пенальти) (1'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

    Таким образом «Астрахань» и «Волна» смогли пробиться в следующий раунд Кубка России по футболу.

