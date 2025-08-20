Самошников: Хочу как можно скорее адаптироваться к требованиям и начать помогать команде

Новый защитникподелился своими целями в московском клубе.

«Как можно скорее адаптироваться к требованиям и начать помогать команде. А в будущем хочется выиграть чемпионат», — говорится на официальном сайте «Спартака».

27-летний фланговый защитник перешел в «Спартак» из «Локомотива». В текущем сезоне он провел два матча за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2024/2025 Самошников сыграл 33 матча за «Локомотив», забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.