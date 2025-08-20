«Рейнджерс» утонули в собственных ошибках: «Брюгге» разгромил шотландцев в Глазго

На «Айброкс» зрители стали свидетелями одного из самых болезненных первых таймов в истории «Рейнджерс». Три пропущенных мяча за двадцать минут фактически похоронили надежды на Лигу чемпионов ещё до перерыва. Лишь после отдыха команда Рассела Мартина сумела собраться и вернуть хоть какую-то интригу, но бельгийцы увезли в Брюгге весомую победу.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Глазго Рейнджерс — Брюгге 1:3 Голы: 0:1 Ромео Вермант (3'), 0:2 Йорне Спилерс (7'), 0:3 Брандон Мехеле (20'), 1:3 Данило (50'), 2:3 Джеди Гассама (79') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома (Джеймс Тавернье, 70'), Данило (Хамза Игаман, 61'), Максимилиан Ааронс, Мохаммед Диоманде (Тело Асгаард, 61'), Джо Ротуэлл (Лайл Камерон, 86'), Николас Раскин, Оливер Антман (Майки Мур, 70'), Джеди Гассама Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Брандон Мехеле, Йорне Спилерс, Кириани Саббе (Бьорн Мейер, 73'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика (Мамаду Диахон, 89'), Ромео Вермант (Николо Трезольди, 46'), Христос Дзолис, Александар Станкович (Людовит Рейс, 85'), Карлуш Форбс (Уго Ветлесен, 73') Предупреждения: Кириани Саббе (52'), Джон Сауттар (74'), Максимилиан Ааронс (75'), Тело Асгаард (90 + 2')

Главный тренер «Рейнджерс» Рассел Мартин вновь с первых минут пошёл на рискованные перестановки. На флангах обороны появились арендованные из АПЛ Джейден Мегома слева и Макс Ааронс справа. Капитан Джеймс Тавернье остался в запасе, а новичок Мегома, которому только 19 лет, получил шанс в стартовом составе. И хотя молодой англичанин старается действовать смело, именно оборонительные провалы его партнёров перечеркнули все усилия.

На третьей минуте хозяева оказались в нокдауне. Нассер Джига в простейшей ситуации не разобрался с длинной передачей, позволив Хистосу Цолису перехватить мяч и отдать на Ромео Вермантa. Девятнадцатилетний форвард не дрогнул: элегантно перекинул Джека Батленда — и трибуны «Айброкс» замерли.

От первого гола команда так и не оправилась до перерыва. Спустя несколько минут бельгийцы воспользовались очередным провалом обороны: угловой Цолиса и удар Йорне Спилерса без сопротивления. Счёт стал 0:2, а по стадиону прокатился первый свист. Уже к 20-й минуте тысячи фанатов потянулись к выходу, а трибуны заполнил гул недовольства.

На этом беды не закончились. В день своего 500-го матча за «Брюгге» Брэндон Мехеле обошёл Данило и с линии штрафной пробил точно в угол — 0:3. На табло горели цифры, которые стали настоящим шоком: никогда в 61-летней истории еврокубков «Рейнджерс» не оказывались в столь глубокой яме уже к 20-й минуте.

Попытка вернуться в игру

Несмотря на катастрофический старт, «Рейнджерс» сумели собраться после перерыва. Вдохнул жизнь в команду всё тот же Мегома, который подключился в атаку и подал на Данило. Бразильский форвард в подкате замкнул прострел — 1:3, и «Айброкс» впервые за матч ожил.

Затем Джейди Гассама дважды тревожил ворота Симона Миньоле: сначала пробил в сантиметрах от штанги, потом забил, но радость была недолгой.VAR вмешался и отменил гол, решив, что Миньоле контролировал мяч раньше, чем его протолкнули в сетку. Этот эпизод ожидаемо вызвал бурю эмоций, но счёт остался прежним.

Если первый тайм стал примером беспомощности, то во втором «Рейнджерс» показали футбол, на который рассчитывал Мартин. В атаке появилось движение, команда действовала смелее, но при этом защита продолжала допускать опасные разрывы. Батленду пришлось выручать после ударов Форбса и Ордоньеса, а в штрафной «Брюгге» царила нервозность только эпизодами.

В концовке шотландцы перешли на авантюрный футбол: свежие Игаман и Осгор добавили энергии, на поле появился Тавернье. Но переломить игру полностью не удалось.

День триумфа «Брюгге»

Для гостей это был вечер, в который всё пошло, как надо. Молодой Вермант оформил важный гол, Спилерс продолжил свою результативную серию, а капитан обороны Мехеле отпраздновал 500-й матч клуба эффектным ударом. Команда Ники Хайена выглядела сбалансированно и уверенно: три быстрых гола, дисциплина в защите, прагматичный контроль во второй половине.

«Брюгге» уже седьмой матч подряд не проигрывает в квалификации Лиги чемпионов и близок к тому, чтобы десятый сезон кряду пробиться в групповой этап турнира.

«Рейнджерс» ждёт поездка в Брюгге с задачей, которая граничит с невозможным: победить минимум с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время. Для команды, чьи оборонительные провалы стали главным сюжетом первого матча, это испытание выглядит почти фантастическим.

Тем не менее, фанаты цепляются за второй тайм на «Айброкс». Там команда показала характер, и именно на этой энергии предстоит строить план на ответную встречу.

Но реальность такова: после провала в Глазго «Рейнджерс» стоят на грани вылета. И если ситуация не изменится, клуб начнёт осень в Лиге Европы, а имя Рассела Мартина будет ещё громче обсуждаться на трибунах и в британской прессе.