Джо Коул назвал фаворита нового сезона АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англииподелился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Считаю "Ливерпуль" фаворитом. Он усилился, он легко выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Думаю, сейчас у Артеты лучший шанс на победу за всё время. Ему купили центрфорварда, но знак вопроса здесь всё равно остаётся. Вот если бы "Арсенал" купил Осимхена, который добивался своего в Италии и Турции…

Над Дьокерешем тоже по-прежнему висит знак вопроса. Думаю, он будет в порядке, будет забивать голы, но сейчас, считаю, "Ливерпуль" остается сильнейшей командой.

Лучшая возможность у соперников будет в том случае, если у "Ливерпуля" будет медленный старт сезона из-за многочисленных изменений в составе, но к концу сезона мерсисайдцы, полагаю, наберут полную скорость», — приводит слова Коула Metro.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль», а «Арсенал» занял второе место.