Le Parisien: «Аяччо» начал процедуру банкротства

Футбольный клубначал процедуру банкротства, подав 18 августа заявление в коммерческий суд города Аяччо, сообщает Le Parisien.

Это означает увольнение около 180 сотрудников и закрытие клубного тренировочного центра, который в мае был признан одним из лучших в Лиге 2.

Ранее Французская федерация футбола (FFF) по решению Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов (DNCG) исключила «Аяччо» из числа участников национальных соревнований нового сезона из-за серьезных финансовых проблем. Долг клуба оценивается минимум в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Аяччо» занял 12-е место в Лиге 2. Клуб, основанный в 1910 году, имеет богатую историю и дважды становился чемпионом второго дивизиона Франции.