19 августа в Глазго на стадионе «Айброкс»приметв финальном раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Рейнджерс» оставил позади «Панатинаикос» и «Викторию» Пльзень. «Рейнджерс» разобрался с «Зальцбургом». Обе команды провели приличное количество матчей, чтобы можно было судить об их игровой форме.

Гости выглядят более солидно. У них намного выше процент побед. «Брюгге» выиграл 6 из 7 сыгранных поединков, тогда как за аналогичный период у шотландского клуба только 3 победы.

В июне команды провели товарищеский матч, который закончился результативной ничьей 2:2.

Букмекеры дают 3.00 на победу «Рейнджерс» и 2.25 на победу «Брюгге».

Искусственный интеллект ставит на крупную победу «Брюгге» со счетом 5:2.

