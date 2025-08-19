«Рейнджерс» оставил позади «Панатинаикос» и «Викторию» Пльзень. «Рейнджерс» разобрался с «Зальцбургом». Обе команды провели приличное количество матчей, чтобы можно было судить об их игровой форме.
Гости выглядят более солидно. У них намного выше процент побед. «Брюгге» выиграл 6 из 7 сыгранных поединков, тогда как за аналогичный период у шотландского клуба только 3 победы.
В июне команды провели товарищеский матч, который закончился результативной ничьей 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.00 на победу «Рейнджерс» и 2.25 на победу «Брюгге».
- Искусственный интеллект ставит на крупную победу «Брюгге» со счетом 5:2.
Трансляция матча
