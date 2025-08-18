Агент Захаряна: У Арсена ничего не болит

Футбольный агентрассказал о состоянии полузащитника

«У Арсена всё хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с Эспаньолом», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Ранее «Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в гостевом матче 1-го тура Ла Лиги. Захарян в заявку на игру не вошел.

Календарь и таблица испанской Примеры

В сезоне-2024/25 21-летний российский полузащитник из-за травм провел только четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года.