    «Торпедо» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Первой Лиги

    Первая лига Футбол России Торпедо Урал
    Александр Селихов
    Александр Селихов
    В понедельник, 18 августа, московское «Торпедо» примет «Урал» в рамках 5-го тура Первой Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    19:20 Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки » вмещающем 18636 зрителей.

    19:10 Рассудит сегодняшних соперников Станислав Матвеев из Троицка.

    Стартовые составы команд:

    «Торпедо»: Бабурин, Байтуков, Бородин, Данилкин, Шевченко, Чурич, Орехов, Алыкулов, Галоян, Чупаев, Данилин.

    «Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Бардачёв, Малькевич, Железнов, Аюпов, Акбашев, Ишков, Сунгатулин, Секулич.

    «Торпедо»

    «Торпедо» после четырех туров занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице Первой лиги. Команда сумела набрать лишь один балл. В остальных матчах «Торпедо» проиграло. Разница мячей на старте сезона — 2:5. В последнем матче «Торпедо» уступило «Спартаку» из Костромы с минимальным счетом 0:1. Московская команда смогла набрать очки в матче против «Нефтехимика», завершив матч вничью (0:0). В остальных матчах «Торпедо» проиграло «Челябинску» (2:3) и «СКА — Хабаровску» (0:1).

    «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. У команды проблемы как в атаке, так и в обороне. Клуб имеет один из худших показателей пропущенных мячей в Первой лиге, а также скудное количество забитых мячей. Однако перед домашним матчем «Торпедо» не имеет проблем с составом и готово побороться с лидером чемпионата. Все игроки готовы к игре.

    «Урал»

    «Урал» после четырех туров лидирует в Первой лиге, набрав 12 очков. Команда одержала победы во всех матчах. «Факел» также имеет 12 баллов, однако «Урал» имеет лучший показатель забитых и пропущенных мячей — 8:3. В последнем туре «Урал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Ранее «Урал» обыграл «Родину» со счетом 2:1, «Черноморец» (2:3), и «Шинник» (1:0).

    «Урал» выдал сильный старт сезона и по праву может называться одним из фаворитов на чемпионство в Первой лиге. Команда гармонично чувствует себя в переходных фазах игры и работает через высокий прессинг, оказывая давление с первых минут матча. Нет сомнений, что в этой игре мы увидим от «Урала» атакующий футбол с акцентом на атакующий потенциал фланговых игроков. Из потерь в составе, стоит отметить травмированного защитника Егора Филипенко.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча, оба в рамках Первой Лиги, и оба закончились со счётом 1:1.

    За всю историю команды провели 32 матча. В 17 победу одержал «Урал», в 9 победило «Торпедо», в оставшихся 6 играх команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06

