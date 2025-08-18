Торпедо — Урал: прогноз на футбол и ставка за 1.88.

18 августа в 5-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Урал». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» после четырех туров занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице Первой лиги.

Команда сумела набрать лишь один балл. В остальных матчах «Торпедо» проиграло. Разница мячей на старте сезона — 2:5.

Последние матчи: в последнем матче «Торпедо» уступило «Спартаку» из Костромы с минимальным счетом 0:1.

Московская команда смогла набрать очки в матче против «Нефтехимика», завершив матч вничью (0:0). В остальных матчах «Торпедо» проиграло «Челябинску» (2:3) и «СКА — Хабаровску» (0:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. У команды проблемы как в атаке, так и в обороне.

Клуб имеет один из худших показателей пропущенных мячей в Первой лиге, а также скудное количество забитых мячей.

Однако перед домашним матчем «Торпедо» не имеет проблем с составом и готово побороться с лидером чемпионата.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» после четырех туров лидирует в Первой лиге, набрав 12 очков.

Команда одержала победы во всех матчах. «Оренбург» также имеет 12 баллов, однако «Урал» имеет лучший показатель забитых и пропущенных мячей — 8:3.

Последние матчи: в последнем туре «Урал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0.

Ранее «Урал» обыграл «Родину» со счетом 2:1, «Черноморец» (2:3), и «Шинник» (1:0).

Не сыграют: травмирован защитник Егор Филипенко.

Состояние команды: «Урал» выдал сильный старт сезона и по праву может называться одним из фаворитов на чемпионство в Первой лиге.

Команда гармонично чувствует себя в переходных фазах игры и работает через высокий прессинг, оказывая давление с первых минут матча.

Нет сомнений, что в этой игре мы увидим от «Урала» атакующий футбол с акцентом на атакующий потенциал фланговых игроков.

Статистика для ставок

«Урал» набрал максимум очков на старте сезона

«Торпедо» не знает побед в чемпионате

«Урал» выиграл в двух из двух гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.51.

Прогноз: Ожидаем игру с преимуществом «Урала», но с голами от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 2.06.

Прогноз: все же, команда из Екатеринбурга находится в лучшей форме и показывает высокий по уровню эффективности футбол, так что ожидаем победу «Урала»

Ставка: Победа «Урала» в матче за 2.37.