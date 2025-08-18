1-й таймЧелси — Кристал ПэласОнлайн
    Торпедо — Урал: прогноз на футбол и ставка за 1.88.

    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Урал»
    Фрагмент матча «Урал» — «Торпедо»
    18 августа в 5-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Урал». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 18 Августа 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» после четырех туров занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице Первой лиги.

    Команда сумела набрать лишь один балл. В остальных матчах «Торпедо» проиграло. Разница мячей на старте сезона — 2:5.

    Торпедо — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в последнем матче «Торпедо» уступило «Спартаку» из Костромы с минимальным счетом 0:1.

    Московская команда смогла набрать очки в матче против «Нефтехимика», завершив матч вничью (0:0). В остальных матчах «Торпедо» проиграло «Челябинску» (2:3) и «СКА — Хабаровску» (0:1).

    Не сыграют: все готовы к игре.

    Состояние команды: «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. У команды проблемы как в атаке, так и в обороне.

    Клуб имеет один из худших показателей пропущенных мячей в Первой лиге, а также скудное количество забитых мячей.

    Однако перед домашним матчем «Торпедо» не имеет проблем с составом и готово побороться с лидером чемпионата.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» после четырех туров лидирует в Первой лиге, набрав 12 очков.

    Команда одержала победы во всех матчах. «Оренбург» также имеет 12 баллов, однако «Урал» имеет лучший показатель забитых и пропущенных мячей — 8:3.

    • Последние матчи: в последнем туре «Урал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0.

    Ранее «Урал» обыграл «Родину» со счетом 2:1, «Черноморец» (2:3), и «Шинник» (1:0).

    Не сыграют: травмирован защитник Егор Филипенко.

    Состояние команды: «Урал» выдал сильный старт сезона и по праву может называться одним из фаворитов на чемпионство в Первой лиге.

    Команда гармонично чувствует себя в переходных фазах игры и работает через высокий прессинг, оказывая давление с первых минут матча.

    Нет сомнений, что в этой игре мы увидим от «Урала» атакующий футбол с акцентом на атакующий потенциал фланговых игроков.

    Статистика для ставок

    • «Урал» набрал максимум очков на старте сезона

    • «Торпедо» не знает побед в чемпионате

    • «Урал» выиграл в двух из двух гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.51.

    Прогноз: Ожидаем игру с преимуществом «Урала», но с голами от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.06.

    Прогноз: все же, команда из Екатеринбурга находится в лучшей форме и показывает высокий по уровню эффективности футбол, так что ожидаем победу «Урала»

    Ставка: Победа «Урала» в матче за 2.37.

    Торпедо — Урал: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 18.08.202519:30. «Урал» справится с «Торпедо»
