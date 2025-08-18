«Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии

Кристиан Пулишич — нападающий «Милана» Фото: globallookpress.com
«Милан» одержал победу над «Бари» со счетом 2:0.
В составе «россонери» голы записали на свой счет Рафаэл Леау на 14-й минуте и Кристиан Пулишич на 48-й минуте.
Футбол. Италия. Кубок
Милан — Бари 2:0
Голы: 1:0 Рафаэл Леау (14'), 2:0 Кристиан Пулишич (48') Милан: Мик Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс (Юнус Муса, 81'), Маттео Габбиа, Рубен Лофтус-Чик (Лука Модрич, 66'), Юссуф Фофана, Самуэле Риччи (Ардон Ясари, 66'), Кристиан Пулишич (Ноа Окафор, 66'), Рафаэл Леау (Сантьяго Хименес, 18') Бари: Микеле Черофолини, Димитриос Николау, Франческо Викари, Мехди Дорваль (Алессандро Трипальделли, 81'), Лоренцо Дикман, Маттиас Браунёдер, Риккардо Пагано (Emanuele Rao, 68'), Никола Белломо (Anthony Partipilo, 52'), Гастон Перейро (Маттиас Веррет, 52'), Габриэле Мончини, Джузеппе Сибилли
В параллельном матче «Пиза» по пенальти обыграла «Чезену» (0:0, 2:1 по пен.).
По итогам противостояний «Милан» и «Пиза» пробились в 1/16 финала Кубка Италии.