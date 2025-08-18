«Ювентус» не продал Мануэля Локателли в «Аль-Ахли»

отклонил предложение саудовского клубапо трансферу полузащитника

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что туринский клуб отверг предложение в размере 25 миллионов евро за 27-летнего итальянца.

После отказа «Аль-Ахли» переключился на переговоры с другим игроком европейского уровня — полузащитником Денисом Закарией из «Монако». Однако Закария пока не дал согласие на переход в Саудовскую Аравию.

Мануэль Локателли выступает за «Ювентус» с 2023 года, ранее играл за «Милан» и «Сассуоло». В сезоне 2024/25 он провел за туринцев 17 матчей в Серии А без забитых результативных передач.