«Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 18 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Англии, в котором «Лидс» пример «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Эвертон 0:0 Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду, Даниэль Джеймс, Вильфред Ньонто, Жоэль Пироэ, Ао Танака Эвертон: Бету, Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Карлос Алькарас, Идрисса Гана Гейе, Тим Айрогбунам, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien

Ход матча

33' Габриэль Гудмундссон из «Лидса» выполнил подачу, но его партнёры по команде не смогли её обработать. Эвертон получит право на вброс мяча из-за боковой линии

31' Полузащитник «Лидса» Ао Танака, получив мяч, решил пробить издалека, однако не попал в створ. Мяч перелетел через ворота

30' Защитник «Эвертона» Тим Ироегбунам нарушил правила, задержав соперника, за что арбитр Кавана назначил штрафной

29' Лукас Перри продемонстрировал отличное понимание игры, грамотно перекрыв передачу и оставив Карлоса Алькараса из «Эвертона» без мяча

27' Полузащитник «Лидса» Дэниел Джеймс сделал навес с края поля, но атака не получилась. Мяч покинул пределы поля, предоставив «Эвертону» право на удар от ворот

25' В попытке отобрать мяч Дьюсбери-Холл из «Эвертона» допустил грубое нарушение, атаковав ноги оппонента. Судья Кавана тут же отреагировал свистком, подарив «Лидсу» право на стандарт

23' Уилфред Ньонто из «Лидса» выполнил подачу, которая оказалась слишком мощной. Мяч перелетел через ворота. Вратарь «Эвертона» будет вводить его в игру ударом от ворот

20' Йоэл Пиру из «Лидса» получил мяч в штрафной площади и пробил по центру ворот, но удар получился неточным. Мяч, отскочив от защитника, пролетел мимо цели. Арбитр фиксирует положение вне игры

18' Стандарт «Эвертона» разыгрывался навесом в штрафную соперника. Но защитники справляются и начинают быструю атаку

17' Полузащитник «Лидса» Итан Ампаду умышленно сфолил, чтобы остановить атаку «Эвертона». Судья сделал игроку предупреждение о возможном жёлтом карточках в будущем, а гостям достался стандарт

15' «Лидс» атакует преимущественно через фланги. Хозяева доминируют тотально на поле.

13' 3 угловых за считанные начала матча исполнил «Лидс», но не смог добиться результата

12' Уилфред Ньонто из «Лидса» выполнил навес в штрафную площадь, но защитники «Эвертона» грамотно сыграли в воздухе. Активная атака хозяев завершилась розыгрышем очередного углового

11' Розыгрыш углового «Лидсом» не принёс желаемого результата. Оборона «Эвертона» надёжно справилась с угрозой и вынесла мяч

10' Йоэл Пиру из «Лидс Юнайтед» мощно пробил с границы штрафной площади, но мяч лишь зацепил защитника, улетев в аут. Хозяевам предстоит розыгрыш углового

8' «Эвертон» демонстрирует контроль мяча перетекающие в позиционную атаку. Очень холоднокровно и аккуратно действуют футболисты

6' После розыгрыша углового Итан Ампаду пробил по воротам, но его попытка была нейтрализована защитником соперника

5' Йоэл Пиру из «Лидс Юнайтед» имел отличную возможность открыть счёт, однако его неточный удар легко парировал Джордан Пикфорд, после чего мяч отправился на угловой

4' Полузащитник «Эвертона» Карлос Алькарас оказался в положении вне игры. Боковой арбитр зафиксировал нарушение

2' «Эвертон» разыгрывает мяч с центра поля и сразу же начинает позиционную атаку

1' Мы рады приветствовать вас на текстовой трансляции центрального матча первого тура английской Премьер-лиги. Сегодня на легендарном «Элланд Роуд» встретятся «Лидс Юнайтед» и «Эвертон» — команды, готовые подарить нам яркий и насыщенный футбол.

Перед матчем

21:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Кристофер Кавана.

21:30 Команды встретятся между собой в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», который вмещает в себя 37 792 болельщика.

Стартовые составы команд

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Джейк О'Брайен, Идрисса Гуйе, Кирнан Дьюзбери-Холл, Илиман Ндиайе, Карлос Алькарас, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри

«Лидс»: Лукас Перри, Габриэль Гудмундссон, Паскаль Стрейк, Джо Родон, Исаак Шмидт, Ао Танака, Антон Сташ, Итан Ампаду, Деньян Ньонто, Йоэл Пиру, Дэниэл Джеймс

«Лидс»

Возвращение в элиту стало реальностью для «Лидса» после феноменального выступления в Чемпионшипе. Команда блестяще завершила сезон, завоевав первое место в турнирной таблице с рекордными 100 очками за 46 матчей. Результативность команды впечатляла: 95 забитых мячей при 30 пропущенных. Такой показатель подтверждает высокий атакующий потенциал подопечных Дэниела Фарке.

В межсезонье «Лидс» провёл несколько товарищеских матчей, показав достойную игру против серьёзных соперников: команда сыграла вничью с «Миланом» и «Вильярреалом» со счётом 1:1, а также продемонстрировала надёжную оборону в матче против «Манчестер Юнайтед», завершив игру безголевой ничьей.

Однако сейчас команда сталкивается с определёнными трудностям. Подготовка к сезону осложняется из-за травм двух важных игроков — Себастиана Борнова и Джейдена Богла. Их отсутствие может создать определённые проблемы для тренерского штаба при выборе состава на предстоящие матчи.

Летнее усиление команды включает подписание вратаря Лукаса Перри из «Лиона» за 15 миллионов евро, а также полузащитника Шона Лонгстаффа.

Главная задача команды — закрепиться в Премьер-лиге и избежать борьбы за выживание. Тренерский штаб и руководство клуба понимают, что уровень АПЛ существенно выше Чемпионшипа, и команде предстоит адаптироваться к новым условиям.

«Эвертон»

«Эвертон» готовится к старту нового сезона в Премьер-лиге, где команда будет стремиться улучшить свои прошлогодние результаты.

По итогам минувшего чемпионата «ириски» заняли достойное 13-е место, сумев сохранить прописку в элите английского футбола. За 38 матчей команда набрала 48 очков, забив 42 гола и пропустив 44 мяча. При этом оборона команды действовала достаточно организованно, что позволило стать одной из самых надёжных в лиге.

Под руководством Дэвида Мойеса команда демонстрирует стабильные результаты. В последних официальных матчах «Эвертон» показал характер, одержав победы над «Ньюкаслом» (1:0), «Саутгемптоном» (2:0) и «Фулхэмом» (3:1). Однако предсезонные товарищеские игры сложились не так удачно: поражения от «Ромы» (0:1), «Вест Хэма» (1:2), «Борнмута» (0:3) и «Блэкберна» (0:1), а также ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Аккрингтоном» (1:1).

В межсезонье команда усилилась несколькими важными игроками, хотя некоторые позиции требуют дополнительного укрепления. Под вопросом участие в матче Джека Грилиша, находящегося в аренде из «Манчестер Сити».

Несмотря на некоторые сложности в предсезонных играх, «Эвертон» остаётся крепким середняком чемпионата, способным дать бой любому сопернику. Тренерский штаб во главе с Мойесом ставит перед командой амбициозные задачи на новый сезон — закрепиться в верхней половине турнирной таблицы. Для этого у «ирисок» есть все необходимые ресурсы и потенциал. Команда готова к серьёзной борьбе и намерена показать более высокий результат по сравнению с предыдущим сезоном.

Очные матчи

История противостояния «Лидса» и «Эвертона» насчитывает 32 официальных матча. Статистика этих встреч демонстрирует практически равное соперничество: команды одержали по 10 побед каждая, а 12 матчей завершились вничью. При этом по разнице забитых мячей небольшое преимущество имеет «Эвертон» — 39 против 33.

В целом последние встречи команд демонстрируют равную борьбу, где обе команды создают немало голевых моментов. Хотя «Эвертон» имеет небольшое преимущество по количеству побед, матчи часто завершаются вничью, что говорит о сопоставимом уровне команд и непредсказуемости их очных встреч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.35.