Кирилл Брейдо: Сделка по переходу Койта в «Генчлербирлиги» близка к завершению

Нападающий московскогоблизок к переходу в турецкий клуб, сообщил директор по коммуникациям московской команды.

«Сделка по переходу Койта в "Генчлербирлиги" близка к завершению», — приводит слова Кирила Брейдо портал Sport24.

Речь идет об аренде с последующим правом выкупа за сумму около 3 миллионов евро. По информации из различных источников, сам игрок уже начал процедуру оформления турецкой визы для переезда.

В минувшем сезоне 25-летний малиец сыграл за ЦСКА 41 матч, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 3,5 миллиона евро.