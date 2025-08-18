«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче Примеры

одержал победу над(2:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

В составе «матрасников» единственный гол забил Хулиан Альварес на 37-й минуте.

У «Эспаньола» отличились Мигель Анхель на 73-й минуте и Пере Милья на 84-й минуте.

Футбол. Испания. Ла Лига Эспаньол — Атлетико 2:1 Голы: 0:1 Хулиан Альварес (37'), 1:1 Мигель Рубио (73'), 2:1 Пере Милья (84') Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро (Мигель Рубио, 66'), Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано, Эдуардо Экспозито, Рамон Терратс (Кевин Гарсиа, 46'), Роберто Фернандес (Пере Милья, 74'), Жофре Каррерас (Тайрис Долан, 46'), Хавьер Пуадо (Хосе Салинас, 88') Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман, Тьяго Альмада (Джакомо Распадори, 68'), Алекс Баэна (Антуан Гризманн, 68'), Конор Галлахер (Коке, 46'), Джонни Кардозо (Пабло Барриос, 46'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 82'), Джулиано Симеоне Предупреждения: Джонни Кардозо (42'), Фернандо Калеро (54'), Робен Ле Норман (68'), Маркос Льоренте (72'), Омар Эль-Хилали (74'), Хосе Салинас (90 + 3')

В следующем матче Примеры «Атлетико» сыграет против «Эльче» 23-го августа, а «Эспаньол» встретится с «Реал Сосьедад» 24-го числа.