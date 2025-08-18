Биджиев: Думали, что решения VAR будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают

Главный тренер махачкалинскоговысказался о матче против(0:2).

«Нельзя так играть в обороне. Нельзя допускать такие ошибки, от этого всё идет. Могли сыграть лучше, агрессивнее. Создали моменты, которые нужно реализовывать.

Решение VAR вообще непонятно. Уже это поднадоело, честно говоря. Мяч кому‑то попадает в мизинец, еще непонятно, кто первым играет рукой, а там рисуют и нам отменяют гол. Невозможно на это смотреть. Мы думали, что решения VAR будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.