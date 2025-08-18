«Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану

В пресс-службе «Фиорентины» высказались о возможном переходе нападающего Лукаса Бельтрана в ЦСКА или «Зенит».

«В клубе есть предложения от ЦСКА и "Зенита". Значительные предложения. Теперь игроку предстоит принять решение о своем будущем», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Полузащитник является футболистом «Фиорентины» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач.

В сезоне-2024/25 Бельтран провел 47 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 млн евро.