    Арсен Захарян близок к возвращению на поле

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол России Футбол Испании Ла Лига Реал Сосьедад
    В «Реал Сосьедад» заявили, что российский полузащитник Арсен Захарян близок к возвращению на поле.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Тренеру пришлось исключить двух футболистов из состава, чтобы сформировать заявку из 23 игроков. Потому он решил заменить Арсена. Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе испанского клуба.

    Накануне «Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в гостевом матче 1-го тура Ла Лиги. Захарян в заявку на игру не вошел.

    В сезоне-2024/25 21-летний российский полузащитник из-за травм провел только четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года.

