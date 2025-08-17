Арсен Захарян близок к возвращению на поле

заявили, что российский полузащитникблизок к возвращению на поле.

«Тренеру пришлось исключить двух футболистов из состава, чтобы сформировать заявку из 23 игроков. Потому он решил заменить Арсена. Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе испанского клуба.

Накануне «Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в гостевом матче 1-го тура Ла Лиги. Захарян в заявку на игру не вошел.

В сезоне-2024/25 21-летний российский полузащитник из-за травм провел только четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года.