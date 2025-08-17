1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    Тедеев раскритиковал работу арбитра в матче с «Оренбургом»

    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Оренбурга» (1:2).

    Заурбек Тедеев
    Заурбек Тедеев

    «Мы не сразу поняли, у него до этого что‑то побаливало в области ребер, поэтому попросил замену. Попозже разберемся, надеюсь, там ничего сложного.

    Что касается первого тайма, была слишком открытая игра, где было много контрдействий со стороны соперника, нам нужно было выше накрывать. Второй тайм немного лучше, несмотря на то, что мы его проиграли. Попустили два мяча, первый из них был со стандарта, насколько я понял, мы забили его сами.

    На все воля господа, потому что-то, что сегодня творилось относительно опытного, на мой взгляд, судьи, который допускал массу ошибок. Особенно это связано со вторым голом, когда был явный фол. Это уже вторая такая ситуация. Первая была в одной из игр на Жилсоне Беншимоле, вторая сегодня на Константине Марадишвили. Стопроцентный фол, встречная атака, судья это не видит.

    Пенальти — это отдельная история. Когда резервный арбитр подходит и говорит, что новые правила. У меня такое ощущение, что эти правила чуть ли не каждый день меняются. Увидеть бы эту книжку, и как они меняют эти правила вообще, что они с этим придумывают. Когда мяч летит в ворота, игрок приподнимает руку и играет ей. Да и второй эпизод — первое касание было в ногу, а потому уже в мяч. Это не дает возможности футболисту более выгодные для себя создать условия, чтобы забить мяч.

    Что касается игры, то наши ресурсы истощаются, особенно это касается молодых футболистов. Сейчас нам нужно передохнуть. Слишком много матчей приходится на август. В такие моменты нужно, чтобы усиление было во время игры. Сегодня, к сожалению, те игроки, которые выходят на замену… более‑менее нормально. Но футболист, выходящий на замену, должен освежать и усиливать игру. Здесь нам не хватило свежести и мудрости. Мудрость взять неоткуда, потому что молодые футболисты. Что касается свежести, то Солтмурад Бакаев только после травмы. Костя Марадишвили хорошо вошел в игру, он ее начал убыстрять, но ему тоже нужно набирать спортивные кондиции», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры «Акрон» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке с пятью очками.

