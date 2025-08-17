У «Рубина» позади два непростых поединка против ЦСКА и «Зенита». В обоих случаях «бордовые» потерпели поражение. Тем не менее в РПЛ команда проиграла только один матч из четырех сыгранных, так что это еще не катастрофа.
«Ростов» показал ужасный старт. За 6 сыгранных матчей «сельмаши» проиграли 5 раз. В последнем туре РПЛ гости смогли победить «Пари НН», благодаря чему клуб прервал свою серию поражений в турнире.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.25 на победу «Рубина», 3.25 на победу «Ростова».
- Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» реабилитируется после серии неудач.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Ростова» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.