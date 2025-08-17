2-й таймАкрон — ОренбургОнлайн
    «Акрон» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
    «Рубин» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Ростов
    Матч 5-го тура РПЛ «Рубин»«Ростов» состоится 17 августа в 15:45 по мск.

    У «Рубина» позади два непростых поединка против ЦСКА и «Зенита». В обоих случаях «бордовые» потерпели поражение. Тем не менее в РПЛ команда проиграла только один матч из четырех сыгранных, так что это еще не катастрофа.

    «Ростов» показал ужасный старт. За 6 сыгранных матчей «сельмаши» проиграли 5 раз. В последнем туре РПЛ гости смогли победить «Пари НН», благодаря чему клуб прервал свою серию поражений в турнире.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 2.25 на победу «Рубина», 3.25 на победу «Ростова».

    • Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» реабилитируется после серии неудач.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Ростова» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
