Матч 5-го тура РПЛсостоится 17 августа в 15:45 по мск.

У «Рубина» позади два непростых поединка против ЦСКА и «Зенита». В обоих случаях «бордовые» потерпели поражение. Тем не менее в РПЛ команда проиграла только один матч из четырех сыгранных, так что это еще не катастрофа.

«Ростов» показал ужасный старт. За 6 сыгранных матчей «сельмаши» проиграли 5 раз. В последнем туре РПЛ гости смогли победить «Пари НН», благодаря чему клуб прервал свою серию поражений в турнире.

Котировки букмекеров: 2.25 на победу «Рубина», 3.25 на победу «Ростова».

Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» реабилитируется после серии неудач.

Искусственный интеллект ставит на победу «Ростова» со счетом 1:0.

