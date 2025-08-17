Рубин — Ростов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.11

17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Ростов». Начало встречи — 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: после четырех матчей «Рубин» идет шестым в таблице РПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Рашида Рахимова потерпела разгромное поражение от «Зенита» со счетом 1:5. Уже после первых 45 минут «Рубин» проигрывал 1:4, причем, казанцы играли неплохо, но в их ворота залетело все, что можно. Во втором тайме игра успокоилась, армейцы играли осторожнее, а «Рубин» забить не смог. Автором единственного мяча стал Даку.

Также была неудача в Кубке России с «Зенитом» (0:3) и победа в чемпионате над «Сочи» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Дрезгич (з).

Состояние команды: в двух последних встречах «Рубин» потерпел разгромные поражения, и команда должна отреагировать на них. При этом казанцы играли неплохо эти игры. С ЦСКА соперник показал отличную реализацию, а «Зенит» забил все свои мячи в самом конце, причем, команда Рахимова играла смешанным составом, так, отдыхал Даку.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет 13-м в таблице РПЛ с 3 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 4-м туре дружина Джонатана Альбы наконец одержала первую победу в чемпионате, обыграв «Пари НН» со счетом 1:0. Соперник облегчил задачу, получив удаление уже на 11-й минуте. После этого «Ростов» полностью завладел инициативой на поле и смог довести матч до победы, забив во втором тайме после точного удара Сулейманова (первый его гол за южан).

В Кубке России «Пари НН» взял потом реванш со счетом 1:0, также было поражение от «Крыльев Советов» (1:4) дома в РПЛ.

Не сыграют: травмированы — Чистяков (з).

Состояние команды: этот сезон Альба полноценно проводит сезон в качестве главного тренера, и пока у него это не очень получается. Команда играет очень неровно, мало создает моментов, а сзади хватает проблем. Все-таки сказывается уход столпа обороны Осипенко в московское «Динамо». Да и впереди не хватает габаритного Комличенко, все-таки заменивший его Сулейманов ниже классом.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ростов» сыграл дома вничью (1:1), а в гостях уступил (1:1)

В позапрошлом сезоне «Рубин» победил на своем поле (3:1), но уступил на выезде (0:3)

Также были матчи в Кубке России, где «Ростов» выиграл (1:0, 2:1 пен.)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2,11, а на «Ростов» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,87, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,91.

Прогноз: сейчас «Рубин» более крепкая и стабильная команда, чем «Ростов», который далек от оптимальных кондиций. На своем поле казанцы играют гораздо сильнее, Даку получил отдых в Кубке России. В составе «Ростова» не будет опытного центрального защитника Осипенко, вместо него в прошлом туре играл молодой Семенчук, который почти не выходил ранее на поле.

Основная ставка: победа «Рубина» за 2,11.

Прогноз: Рахимов найдет слова мотивации своим футболистам после двух разгромных поражений, поэтому «Рубин» пойдет в атаку с первых минут и постарается забить быстрый гол, поэтому можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Рубин» выиграет первый тайм за 2,70.