1-й таймЭспаньол — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Эспаньол» — «Атлетико». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
    Все новости спорта

    Райя — о победе «Арсенала»: Спасибо ребятам за то, что мы не пропустили

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал
    Голкипер «Арсенала» Давид Райя высказался о победе своей команды в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Давид Райя — голкипер «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Райя — голкипер «Арсенала»

    «Качество игры было не лучшим. Мы не очень хорошо владели мячом, не лучшим образом играли в обороне, так что это была тяжелая борьба. Мы забили свой гол в первом тайме после подачи углового, и после этого просто боролись до конца. Спасибо ребятам за то, что мы не пропустили. Мы знаем, что могли проиграть, но таков футбол. В таких матчах, как этот, три очка важны.

    Отразить удар Куньи было непросто. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось, мяч был очень близко к моим ногам. Я рад, что своим сэйвом помог команде заработать три очка», — сказал Райя BBC.

  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Арсенал» победил на выезде «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче АПЛ!
  • Сегодня

    • В следующем матче АПЛ «Арсенал» сыграет против «Лидса» 23-го августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Урал» справится с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры