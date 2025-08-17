«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция

1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    В воскресенье, 17-го августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал». Начало матча в 18:30 МСК. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

    Ход матча

    '1 Судья запускает секундомер! Матч начался!

    Перед матчем

    18:29 Команды выходят на поле, матч скоро начнётся.

    18:00 Судить матч будет Саймон Хупер

    17:45 Матч пройдёт в Манчестере, на стадионе Олд Траффорд, вмещающем 74994 зрителя.

    Стартовые составы

    «Манчестер Юнайтед»: Байындыр, де Лигт, Йоро, Шоу, Далот, Маунт, Фернандеш, Доргу, Каземиро, Мбеумо, Кунья

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Калафиори, Эдегор, Райс, Субименди, Сака, Мартинелли, Дьекереш

    «Манчестер Юнайтед»

    Прошлый сезон стал для «Юнайтед» настоящим кошмаром. 15-е место — худший результат с сезона 1989/90. 42 набранных очка стали антирекородом с 1974 года, команда не выиграла ни одного матча высшей лиги подряд, проиграла на «Олд Траффорд» больше матчей в чемпионате, чем выиграла, и, в довершение всего, уступила в финале Лиги Европы «Тоттенхэму», который финишировал ниже в турнирной таблице.
    На восстановительные работы было потрачено 200 миллионов фунтов стерлингов на Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона», Брайана Мбуэмо из «Брентфорда» и Бенджамина Сеско из «РБ Лейпциг» в попытке возродить атаку, которая забила всего 44 гола в 38 матчах лиги в прошлом сезоне; в то же время из Парагвая прибыл молодой левый защитник Диего Леон. Маркус Рэшфорд был отправлен в аренду в «Барселону», а Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и Виктор Линделефушли свободными агентами. Непобедимая предсезонная подготовка из пяти матчей принесла победы над «Борнмутом» и «Вест Хэм Юнайтед», а также ничьи с «Лидс Юнайтед», «Эвертоном» и «Фиорентиной», что позволило Рубену Амориму набрать обороты перед начинающимся сезоном.

    «Арсенал»

    «Арсенал» Артеты маленькими шажками прибавляет с каждым сезоном. В прошлой кампании удалось занять второе место в АПЛ в борьбе с грандиозным «Ливерпулем» и пошуметь в Лиге Чемпионов. Для нового сезона наконец был приобретён столь необходимый нападающий. Виктор Дьокереш, который уже успел отличиться в контрольном матче против «Атлетика» из Бильбао. «Арсенал», который раньше высмеивали за постоянные четвертые места, вот уже три года не может избавиться от проклятия вторых мест, а значительные расходы «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси» заставляют болельщиков предвкушать напряженную борьбу за титул между четырьмя командами в ближайшие месяцы.
    Как оно выйдет на этот раз говорить рано — увидим весной, но сейчас главная задача «Арсенала» — выиграть первый тур Премьер-лиги четвертый сезон подряд на стадионе, где они забивали в 11 матчах Премьер-лиги подряд. С 2013 года «канониры» не пропускали матч высшего дивизиона на «Олд Траффорд».

    Личные встречи

    За всю историю эти команды провели 246 матчей между собой: лондонцы победили 91 раз, а манкунианцы 100, 55 матчей закончились ничейным результатом.

