Гол Витиньи обеспечил ПСЖ победу над «Нантом» в матче Лиги 1

Футбол. Франция. Лига 1
Нант — ПСЖ 0:1
Голы: 0:1 Витор Феррейра (67'), 0:2 Гонсалу Рамуш (77') Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим, Николя Коцца, Квон Хек-Кю, Йоанн Лепенан, Луи Леру (Демен Ассумани, 86'), Мостафа Мохамед (Амади Камара, 79'), Баэреба Гирасси (Хон Хён-сок, 59'), Tylel Tati, Yassine Benhattab (Маттис Аблин, 59') ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес (Нуну Мендеш, 61'), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия, 78'), Фабиан Руис (Ашраф Хакими, 61'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ибраим Мбайе (Усман Дембеле, 61'), Ли Кан Ин (Дезире Дуэ, 61') Предупреждения: Кельвен Амьен-Аду (45 + 1'), Ашраф Хакими (79')
В следующем поединке ПСЖ сыграет против «Анже» 22-го августа в рамках 2-го тура Лиги 1, а «Нант» встретится со «Страсбургом» 24-го числа.