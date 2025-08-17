Педри: Нахожусь в отличной физической форме

Центральный полузащитник «Барселоны»остался доволен своим нынешним игровым состоянием и формой своих партнеров после победы в первом туре Примеры над «Мальоркой» (3:0).

«Мы всегда работаем слаженно, а в этот раз смогли тренироваться вместе с самого начала, и это дало нам отличный импульс. Из-за сборных и травм я давно не проходил полноценную подготовку, но сейчас чувствую себя в отличной физической форме.

Я полностью готов к сезону, полон энергии и мотивации, а идеально проведенный предсезонный сбор позволяет команде рассчитывать на стабильно высокий уровень игры», — цитирует Педри ysscores.com.

Календарь и таблица испанской Примеры

Во втором туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Леванте» 23 августа.