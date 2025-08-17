«Осер» одержал победу над «Лорьяном», а «Анже» одолел «Париж» в Лиге 1

Завершились три матча 1-го тура французской Лиги 1.
В одной из встреч «Осер» обыграл «Лорьян» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 53-й минуте благодаря точному удару Лассина Синайоко.
Футбол. Франция. Лига 1
Осер — Лорьян 1:0
Гол: 1:0 Лассин Синайоко (53')
Осер: Донован Леон, Гэбриэл Ошо, Клеман Акпа, Марвен Сеная, Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 90'), Элиша Овусу, Кевин Дануа, Франсиско Сьерральта, Хосуэ Казимир (Лассо Кулибали, 82'), Ибрахим Осман (Руди Матондо, 82'), Лассин Синайоко (Тио Бэр, 88')
Лорьян: Бингуру Камара, Монтассар Тальби, Игор Силва, Формоз Менди, Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука (Panos Katseris, 66'), Тосин Айегун, Мохамед Бамба, Пабло Пажи (Karim Dermane, 65'), Arsene Kouassi (Дарлин Йонгва, 75'), Arthur Avom Ebong
Предупреждения: Пабло Пажи (19'), Игор Силва (45'), Марвен Сеная (61'), Элиша Овусу (88'), Фредрик Оппегор (90 + 2')
В следующем матче «Осер» сыграет против «Ниццы» 23-го августа, а «Лорьян» встретится с «Ренном» 24-го числа.
В параллельном матче «Анже» обыграл «Париж» (1:0).
Победный гол у хозяев забил Эстебан Леполь на 9-й минуте встречи.
Футбол. Франция. Лига 1
Анже — Париж 1:0
Гол: 1:0 Эстебан Леполь (9')
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа (Джим Аллевина, 62'), Флоран Анен (Жак Экоми, 72'), Харис Белькебла, Яссин Белькдим (Мариус Куркуль, 86'), Луи Мутон, Усман Камара, Шериф Сидики (Lanroy Machine, 62'), Эстебан Леполь (Peter Prosper, 85')
Париж: Обед Нкамбадио, Ноа Санги, Тимоте Колодзейчак (Нуа Дико, 85'), Мустафа Мбов, Максим Лопес, Лоанн Дусе (Венсан Маршетти, 62'), Илан Кеббаль, Пьер-Ив Амель (Жюльен Лопес, 71'), Жан-Филипп Крассо (Алимами Гори, 61'), Моузес Саймон (Матьё Кафаро, 73'), Samir Chergui
Предупреждения: Лоанн Дусе (10'), Яссин Белькдим (40'), Карлан Аркус (90 + 3')
Удаление: Луи Мутон (57')
В следующем поединке «Анже» встретится с ПСЖ 22-го августа, а «Париж» — с «Марселем» 23-го числа.
«Страсбург» в гостях обыграл «Метц» со счетом 1:0.
Единственный гол гости забили на 86-й минуте, отличился Хоакин Паничелли.
Футбол. Франция. Лига 1
Метц — Страсбург 0:1
Гол: 0:1 Хоакин Паникелли (86')
Метц: Коффи Куао (Максим Колен, 85'), Бенжамен Стамбули, Жан-Филипп Гбамин, Георгий Цитаишвили, Бубакар Траоре (Joseph N'Duquidi, 85'), Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре, 73'), Шейх Сабали (Ибу Сане, 74'), Ибу Сане, Jonathan Fischer, Urie-Michel Mboula, Brian Madjo (Идрисса Гейе, 59')
Страсбург: Валентин Барко, Мамаду Сарр, Джуниор Мванга, Феликс Лемарешаль, Самир эль Мурабет (Себастиан Нанаси, 72'), Абдул Уаттара (Дилан Баква, 55'), Хоакин Паникелли, Эмануэль Эмегха, Самуэль Амо-Амейо (Кендри Паэс, 80'), Lucas Hogsberg, Mike Penders
Предупреждения: Мамаду Сарр (31'), Абдул Уаттара (50'), Жесси Деменге (61'), Коффи Куао (68')
«Страсбург» в следующем туре Лиги 1 сыграет против «Нанта» 24-го августа, а «Метц» встретится с «Лионом» 23-го августа.